Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma barıştı! Bomba intihar iddiası! İhanet nedeniyle ayrılmıştı...

"UMARIM HİÇBİR KADIN BENİM UYANDIĞIM SABAHA UYANMAZ"

Şarkıcı, daha sonra yayınladığı gönderiye, "Şu hayatta verebileceğin en cesurca karar, kalbini ve ruhunu inciten her şeyi bırakmandır" sözünü paylaşan ünlü isim, gönderisine; "Umarım hiçbir kadın benim uyandığım sabaha uyanmaz... Bu sefer hiç beklemediğim bir yerden geldi. Sadece bana çocuk nasip etmeyen Allah'ıma isyan ettim ilk defa dün gece. 'Evli, iki çocuğuyla kocasını aldatan; namus kavramı olmayan kadınlara çocuk verdin de, bana vermedin' dedim" notunu düşmüştü.