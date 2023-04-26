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Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma barıştı! Bomba intihar iddiası! İhanet nedeniyle ayrılmıştı...

Seren Serengil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Mustafa Rahman Tohma ile ayrıldığını duyurdu. 3 yıllık ilişkisini ihanet nedeniyle sonlandıran ünlü isim ayrılığa fazla dayanamadı. Barıştıktan sonra Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan ikiliden Tohma, "Yanlış bir anlaşılma oldu" dedi. Tohma, Serengil'den ayrıldıktan sonra 'intihar edeceği' şeklinde ortaya atılan iddialara da son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 26.04.2023 11:53
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Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma barıştı! Bomba intihar iddiası! İhanet nedeniyle ayrılmıştı...

Seren Serengil, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremde annesini kaybeden Mustafa Rahman Tohma'nın en büyük destekçisi olmuştu. Her fırsatta yaşadığı sağlık sorunları süresince yanında olan Tohma'dan övgüyle bahseden ünlü isimden, geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir hamle gelmişti. 52 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla Mustafa Rahman Tohma ile ilişkilerinin bittiğini duyurmuştu.

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Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma barıştı! Bomba intihar iddiası! İhanet nedeniyle ayrılmıştı...

"AHLAKSIZ!"

Serengil, ilk olarak Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınladığı mesajda, "İki çocuğun var, evlisin. Ahlaksız" ifadelerini kullanmıştı.

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Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma barıştı! Bomba intihar iddiası! İhanet nedeniyle ayrılmıştı...

"UMARIM HİÇBİR KADIN BENİM UYANDIĞIM SABAHA UYANMAZ"

Şarkıcı, daha sonra yayınladığı gönderiye, "Şu hayatta verebileceğin en cesurca karar, kalbini ve ruhunu inciten her şeyi bırakmandır" sözünü paylaşan ünlü isim, gönderisine; "Umarım hiçbir kadın benim uyandığım sabaha uyanmaz... Bu sefer hiç beklemediğim bir yerden geldi. Sadece bana çocuk nasip etmeyen Allah'ıma isyan ettim ilk defa dün gece. 'Evli, iki çocuğuyla kocasını aldatan; namus kavramı olmayan kadınlara çocuk verdin de, bana vermedin' dedim" notunu düşmüştü.

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Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma barıştı! Bomba intihar iddiası! İhanet nedeniyle ayrılmıştı...

"KENDİSİNE MUTLULUKLAR DİLERİM"

Merhaba, Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim.

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Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma barıştı! Bomba intihar iddiası! İhanet nedeniyle ayrılmıştı...

"YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU"

Seren Serengil, 'ihanet' imasında bulunduğu Mustafa Rahman Tohma'ya geri döndü. İkili, barıştıktan sonra Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.