26 Nisan 2023, Çarşamba
Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma barıştı! Bomba intihar iddiası! İhanet nedeniyle ayrılmıştı...
Seren Serengil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Mustafa Rahman Tohma ile ayrıldığını duyurdu. 3 yıllık ilişkisini ihanet nedeniyle sonlandıran ünlü isim ayrılığa fazla dayanamadı. Barıştıktan sonra Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan ikiliden Tohma, "Yanlış bir anlaşılma oldu" dedi. Tohma, Serengil'den ayrıldıktan sonra 'intihar edeceği' şeklinde ortaya atılan iddialara da son noktayı koydu.
Giriş Tarihi: 26.04.2023 11:53
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