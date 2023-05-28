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Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı! O anları anlattı

Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile Fas'ta evlenen Şeyma Subaşı, balayı için Japonya'yı tercih etti. 3 gün 3 gece süren düğünün ardından Japonya turuna çıkan fenomen isiö, tatilinden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Kaldıkları otelde 6.1 şiddetindeki depreme yakalandı Subaşı o anları anlattı.

Giriş Tarihi: 28.05.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 15:22
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Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı! O anları anlattı

Şeyma Subaşı yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren düğünle dünyaevine girdi.

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Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı! O anları anlattı

Düğünü uzun süre gündemde kalan Subaşı, balayı için Japonya'ya gitti.

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Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı! O anları anlattı

Balayında 6.1'lik depreme yakalanan Subaşı, o anları sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile anlattı.

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Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı! O anları anlattı

Deprem sonrası konuşan Subaşı, "6,1 büyüklüğünde deprem oldu. 2 dakika öncesinden haber verdiler. Kaldığımız otel başka bir boyut zaten. Sallantıyı baya hissettik ve durdu. Burada olağan bir şey." dedi.

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Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı! O anları anlattı

GELİNLİĞİNE SERVET ÖDEDİ

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile sonunda muradına erdi.