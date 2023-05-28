28 Mayıs 2023, Pazar
Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı! O anları anlattı
Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile Fas'ta evlenen Şeyma Subaşı, balayı için Japonya'yı tercih etti. 3 gün 3 gece süren düğünün ardından Japonya turuna çıkan fenomen isiö, tatilinden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Kaldıkları otelde 6.1 şiddetindeki depreme yakalandı Subaşı o anları anlattı.
Giriş Tarihi: 28.05.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 15:22
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