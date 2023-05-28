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Miray Daner Oğulcan Engin’in ihanetini atlattı! Bakın kiminle flört ediyor

Miray Daner uzun süredir aşk yaşadığı Oğulcan Engin ile ihanet nedeniyle yollarını ayırdı. Önceki akşam Etiler'deki bir mekana giden Daner, Oğulcan Engin'le adı anılan İlayda Alişan ile pişti oldu. Güzel oyuncu, ilerleyen saatlerde ise meslektaşı Engin Öztürk ile koyu sohbete dalıp akılları karıştırdı.

Giriş Tarihi: 28.05.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 13:52
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Miray Daner Oğulcan Engin’in ihanetini atlattı! Bakın kiminle flört ediyor

Son dönemde Etiler'deki bir mekan, tüm ünlülerin adeta ikinci evi oldu. Kendisi küçük popülerliği ise büyük olan bu mekana önceki gece de birçok ünlü oyuncu ile sanatçı gitti.

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Miray Daner Oğulcan Engin’in ihanetini atlattı! Bakın kiminle flört ediyor

Takvim'in haberine göre; Bu isimlerden biri de Miray Daner'di. Kısa süre önce Oğulcan Engin ile ilişkisini noktalayan güzel oyuncu, burada İlayda Alişan ile karşılaştı.

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Miray Daner Oğulcan Engin’in ihanetini atlattı! Bakın kiminle flört ediyor

Miray Daner, söylenenlere göre adı eski sevgilisiyle anılan güzel meslektaşını görünce bir anda buz kesti.

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Miray Daner Oğulcan Engin’in ihanetini atlattı! Bakın kiminle flört ediyor

KAZAN KAYNIYOR

Mekanın diğer tarafında arkadaşlarıyla eğlencesine devam eden Daner, ilerleyen saatlerde ise sürpriz bir isimle koyu sohbetteydi. Bu isim de çapkınlıklarını gizli tutmayı başaran Engin Öztürk'tü.

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Miray Daner Oğulcan Engin’in ihanetini atlattı! Bakın kiminle flört ediyor

Miray Daner ile yakışıklı oyuncunun samimiyeti, mekandakilerin gözünden kaçmazken bu koyu sohbet 'flört' dedikodularını da beraberinde getirdi.