28 Mayıs 2023, Pazar
Miray Daner Oğulcan Engin’in ihanetini atlattı! Bakın kiminle flört ediyor
Miray Daner uzun süredir aşk yaşadığı Oğulcan Engin ile ihanet nedeniyle yollarını ayırdı. Önceki akşam Etiler'deki bir mekana giden Daner, Oğulcan Engin'le adı anılan İlayda Alişan ile pişti oldu. Güzel oyuncu, ilerleyen saatlerde ise meslektaşı Engin Öztürk ile koyu sohbete dalıp akılları karıştırdı.
Giriş Tarihi: 28.05.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 13:52
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