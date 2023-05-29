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Demet Şener’in gelinlikli paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Su gibi...”

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Demet Şener İbrahim Kutluay ile olaylı ayrılığının ardından Cenk Küpeli ile kısa bir evlilik yaşamıştı. Şimdilerde Tolga Arman ile birliktelik yaşayan ünlü model, gelinlikli paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Takipçileri beğeni yağmuruna tutarken "Su gibi" yorumu yapıldı. İşte Demet Şener'in gelinlikli pozu...

Giriş Tarihi: 29.05.2023 10:29
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Demet Şener’in gelinlikli paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Su gibi...”

1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında birinci olan Demet Şener, 2005'te İbrahim Kutluay'la dünyaevine girdi.

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Demet Şener’in gelinlikli paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Su gibi...”

2018 yılında Kutluay'dan olaylı şekilde boşanan Şener, 2019-2021 yılları arasında Cenk Küpeli ile evli kaldı.

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Demet Şener’in gelinlikli paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Su gibi...”

Kısa süren evliliğin ardından Tolga Arman ile birliktelik yaşamaya başlayan güzel model, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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Demet Şener’in gelinlikli paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Su gibi...”

Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Şener, gelinlikle verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Demet Şener’in gelinlikli paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Su gibi...”

Demet Şener'in gelinlikli pozunu görenler hayran kalırken ünlü isim kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.