Demet Şener’in gelinlikli paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Su gibi...”

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Demet Şener İbrahim Kutluay ile olaylı ayrılığının ardından Cenk Küpeli ile kısa bir evlilik yaşamıştı. Şimdilerde Tolga Arman ile birliktelik yaşayan ünlü model, gelinlikli paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Takipçileri beğeni yağmuruna tutarken "Su gibi" yorumu yapıldı. İşte Demet Şener'in gelinlikli pozu...