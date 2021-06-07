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Şeyma Subaşı adıyla kripto para çıkartıldı

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı alan ve tek taşıyla magazin gündemine oturan Şeyma Subaşı, şimdi de kripto para ile gündem oldu. 'Seyma Subasi' adıyla çıkarılan kripto para, küçük bir coin borsasında yerini aldı. Anlık olarak 83 yatırımcısı bulunan 'SYMS' kısaltmasıyla listelenen paranın değeri şu anda 0.183344 dolar (yaklaşık 1,5 TL).

Giriş Tarihi: 07.06.2021 15:31 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 15:31
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Şeyma Subaşı adıyla kripto para çıkartıldı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bu kez de kripto para oldu. 'Seyma Subasi' adıyla çıkarılan kripto para, küçük bir coin borsasında yerini aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şeyma Subaşı adıyla kripto para çıkartıldı

'Meme Coin', şimdiden yükselişe geçti. Kripto parayı kimin çıkardığı ise bilinmiyor. Şeyma Subaşı kripto parasının bir de Telegram grubu bulunuyor. Grubun açıklamasında Subaşı'nın "Herkesi mutlu edemezsin, çünkü pizza değilsin" şeklindeki ifadesi yer alıyor.

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Şeyma Subaşı adıyla kripto para çıkartıldı

Anlık olarak 83 yatırımcısı bulunan 'SYMS' kısaltmasıyla listelenen paranın değeri şu anda 0.183344 dolar ( yaklaşık 1,5 TL).

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Şeyma Subaşı adıyla kripto para çıkartıldı

'MEME COIN' NEDİR?

İnternet ortamında mizah konusu olmuş içeriklere verilen bir isim olan 'meme', kripto para yatırımcılarının sıkça karşılaştığı bir terim. Bu paralar şaka amacıyla piyasaya çıkarılır, şakanın asıl kaynağının ünüyle tanınırlar.

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Şeyma Subaşı adıyla kripto para çıkartıldı

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYOR

Şeyma Subaşı, yaklaşık yaklaşık aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den geçtiğimiz hafta evlilik teklifi almıştı. Subaşı, karşısında diz çöken sevgilisine 'Evet' yanıtını vermişti. Subaşı teklif sonrasında, "Dünyanın en sevdiğim yerlerinden birinde, hayatımın en büyülü ve unutulmaz bir anı… Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum" ifadelerini kullandı." demişti.