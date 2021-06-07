Şeyma Subaşı adıyla kripto para çıkartıldı

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı alan ve tek taşıyla magazin gündemine oturan Şeyma Subaşı, şimdi de kripto para ile gündem oldu. 'Seyma Subasi' adıyla çıkarılan kripto para, küçük bir coin borsasında yerini aldı. Anlık olarak 83 yatırımcısı bulunan 'SYMS' kısaltmasıyla listelenen paranın değeri şu anda 0.183344 dolar (yaklaşık 1,5 TL).