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Mustafa Sandal’dan romantik kutlama! Melis Sütşurup'a aşkını haykırdı

Mustafa Sandal Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Kısa süreli ayrılığın ardından Sütşurup ile yeniden bir araya gelen Sandal, sevgilisinin yeni yaşını Instagram'dan yaptığı paylaşım ile kutladı. Şarkıcı paylaşımıyla aşkını haykırdı.

Giriş Tarihi: 07.06.2021 17:31 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 17:31
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Mustafa Sandal’dan romantik kutlama! Melis Sütşurup'a aşkını haykırdı

Mustafa Sandal ile Sırp şarkıcı Emina Jahovic, 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de noktalamıştı. Emina Jahovic'ten boşandıktan sonra adı pek çok ünlü isimle anılan Mustafa Sandal, aradığı aşkı Melis Sütşurup'ta bulmuştu.

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Mustafa Sandal’dan romantik kutlama! Melis Sütşurup'a aşkını haykırdı

Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren ikili, kısa süre önce ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.

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Mustafa Sandal’dan romantik kutlama! Melis Sütşurup'a aşkını haykırdı

Son olarak Sandal, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

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Mustafa Sandal’dan romantik kutlama! Melis Sütşurup'a aşkını haykırdı

Melis'in tek olduğu bir fotoğrafı sayfasında yayınlayan popçu, duygusal mesajıyla dikkat çekti.

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Mustafa Sandal’dan romantik kutlama! Melis Sütşurup'a aşkını haykırdı

51 yaşındaki Mustafa Sandal gönderisine; "Bir gün dünyana bir kadın girer, kalbini ve ruhunu seninle paylaşmak için ortaya koyar. Anlarsın ki, o kadının sevgisi ve cesareti seni durmadan yükselten bir meleğin kanat çırpmasıdır. İyi ki doğdun canım sevgilim" notunu düştü.