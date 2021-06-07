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Mustafa Sandal’dan romantik kutlama! Melis Sütşurup'a aşkını haykırdı
Mustafa Sandal Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Kısa süreli ayrılığın ardından Sütşurup ile yeniden bir araya gelen Sandal, sevgilisinin yeni yaşını Instagram'dan yaptığı paylaşım ile kutladı. Şarkıcı paylaşımıyla aşkını haykırdı.
Giriş Tarihi: 07.06.2021 17:31 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 17:31
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