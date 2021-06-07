Mustafa Sandal’dan romantik kutlama! Melis Sütşurup'a aşkını haykırdı

51 yaşındaki Mustafa Sandal gönderisine; "Bir gün dünyana bir kadın girer, kalbini ve ruhunu seninle paylaşmak için ortaya koyar. Anlarsın ki, o kadının sevgisi ve cesareti seni durmadan yükselten bir meleğin kanat çırpmasıdır. İyi ki doğdun canım sevgilim" notunu düştü.