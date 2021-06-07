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Seren Serengil apar topar ameliyata alındı! "Yaza çıkamam" demişti…

Geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrası hızla kilo veren ve bir deri bir kemik kalan Seren Serengil, hastanelik olmuştu. Yeniden kilo alamaması durumunda yaza çıkamayacağını söyleyen Serengil'den kötü haber geldi. Artan ağrıları nedeniyle acilen hastaneye kaldırılan ünlü ismin apar topar ameliyata alındığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 07.06.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 14:59
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Seren Serengil apar topar ameliyata alındı! Yaza çıkamam demişti…

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Seren Serengil'den kötü haber geldi. Ölüm riski olan Seren Serengil apar topar ameliyata alındı. İşte detaylar…

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Seren Serengil apar topar ameliyata alındı! Yaza çıkamam demişti…

Mide ameliyatının ardından bağırsak operasyonu geçiren Seren Serengil, hızla kilo vermeye başlamış ve bir deri bir kemik kalmıştı. Kilo kaybı bir türlü durdurulamayan Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele veriyordu.

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Seren Serengil apar topar ameliyata alındı! Yaza çıkamam demişti…

SABAH 5.30'DA HASTANEYE KALDIRILDI

Son olarak, bugün sabah 05.30'da artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in acil ameliyata alındığı öğrenildi. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

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Seren Serengil apar topar ameliyata alındı! Yaza çıkamam demişti…

"SAFRA KESESİ ÇALIŞAMAYACAK DURUMDA"

"Serom az sonra maalesef ameliyata alınıyor. Sabah 5:30 aniden gelişen ve artan ağrılar sonucu hastaneye geldik. Yapılan kontrollerden sonra geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacaktır. Böbreklerde su içmemesinden ve yine geçirdiği ameliyattan dolayı böbreklerde oluşan taşlar kanalları tıkadığı için acilen ameliyata alınacaktır. Dualarınızla bugünleri atlatacak."

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Seren Serengil apar topar ameliyata alındı! Yaza çıkamam demişti…

"YEMEK YEDİĞİM AN MİDEM BULANIYOR"

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Serengil sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti: "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda midem bulanıyor. Yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beynime oksijen gitmiyor" ifadelerini kullanmıştı.