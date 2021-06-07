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Seren Serengil apar topar ameliyata alındı! "Yaza çıkamam" demişti…
Geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrası hızla kilo veren ve bir deri bir kemik kalan Seren Serengil, hastanelik olmuştu. Yeniden kilo alamaması durumunda yaza çıkamayacağını söyleyen Serengil'den kötü haber geldi. Artan ağrıları nedeniyle acilen hastaneye kaldırılan ünlü ismin apar topar ameliyata alındığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 07.06.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 14:59
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