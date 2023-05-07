07 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl’dan olay paylaşım! Düğüne davet edilmedi soluğu orada aldı

Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl’dan olay paylaşım! Düğüne davet edilmedi soluğu orada aldı

Şeyma Subaşı ve Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin iki gün sürecek olan düğünü Marakeş'te gerçekleşti. Subaşı düğünde iki farklı gelinlik giyerek çılgınlar gibi dans etti. O anları sosyal medyadan ihmal etmezken düğüne katılmayan ablasının sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Düğüne davet edilmeyen Açıl o günlerde kendini yeni deneyimlere adadı. 'Biz kaçtık' notuyla yaptığı paylaşıma kimi takipçisi "Kardeşinle olmalıydın" yazarken kimi de "Şeyma hata yaptı" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 07.05.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 12:53
  • 1
  • 21
Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl’dan olay paylaşım! Düğüne davet edilmedi soluğu orada aldı

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ikinci evliliğini yapan Şeyma Subaşı düğün öncesi ablasıyla ilgili sözleriyle gündeme gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl’dan olay paylaşım! Düğüne davet edilmedi soluğu orada aldı

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile yakın arkadaş olan Kübra Açıl'ı düğüne davet etmeyen Subaşı herkesi şoke etmişti.

  • 3
  • 21
Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl’dan olay paylaşım! Düğüne davet edilmedi soluğu orada aldı

Subaşı açıklamasında "Ruhunun özel olmadığını düşünmediğim insanlar düğünde olmayacak, ablam dahil" demişti. Günlerdir süren düğün sırasında akla Açıl geldi.

  • 4
  • 21
Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl’dan olay paylaşım! Düğüne davet edilmedi soluğu orada aldı

Kübra Açıl ise düğün gündemdeyken yeni deneyimlere yelken açtı ve Hollanda'da bir grupla vakit geçirdiği anları 'Biz kaçtık' notuyla paylaştı.

  • 5
  • 21
Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl’dan olay paylaşım! Düğüne davet edilmedi soluğu orada aldı

11 derecede suda yüzerek hayatında farklı bir deneyime imza atan Açıl'ın paylaşımlarına kimi takipçisi "Kardeşinle olmalıydın" yazarken kimi de "Şeyma hata yaptı" yorumlarında bulundu.