Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl’dan olay paylaşım! Düğüne davet edilmedi soluğu orada aldı

Şeyma Subaşı ve Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin iki gün sürecek olan düğünü Marakeş'te gerçekleşti. Subaşı düğünde iki farklı gelinlik giyerek çılgınlar gibi dans etti. O anları sosyal medyadan ihmal etmezken düğüne katılmayan ablasının sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Düğüne davet edilmeyen Açıl o günlerde kendini yeni deneyimlere adadı. 'Biz kaçtık' notuyla yaptığı paylaşıma kimi takipçisi "Kardeşinle olmalıydın" yazarken kimi de "Şeyma hata yaptı" yorumlarında bulundu.