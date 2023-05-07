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Sihirli Annem'in Cem'i 30 kilo birden verdi! Buğra Özmüldür’ü gören tanıyamadı

Sihirli Annem'de canlandırdığı Cem rolüyle bir dönemin en çok konuşulan çocuk oyuncularından olan Buğra Özmüldür ortaya çıktı. Uzun yıllardır ekrandan uzak bir hayat yaşayan Özmüldür çevirmenlik ve söz yazarlığı yapmaya başladı. Yıllar içerisinde fazla kilolarından da kurtulan genç oyuncu, 30 kilo birden verince bambaşka bir görünüme kavuştu. İşte Sihirli Annem Cem'in son hali...

Giriş Tarihi: 07.05.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 12:17
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Sihirli Annem’in Cem’i 30 kilo birden verdi! Buğra Özmüldür’ü gören tanıyamadı

Sihirli Annem bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından olurken dizinin çocuk oyuncuları da hafızalara kazındı.

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Sihirli Annem’in Cem’i 30 kilo birden verdi! Buğra Özmüldür’ü gören tanıyamadı

Cem karakteri ile hafızalara kazınan Özmüldür, dizinin ardından ekranlardan uzak bir yaşam sürmeye başladı. Yeni bir projede yer almayan ve astrolojiye de ilgisi olduğu bilinen Özmüldür, son haliyle gündem oldu.

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Sihirli Annem’in Cem’i 30 kilo birden verdi! Buğra Özmüldür’ü gören tanıyamadı

30 KİLO BİRDEN VERDİ

Şimdilerde çevirmenlik ve senaryo yazarlığı yapan Özmüldür, verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu. 30 kilo veren Buğra Özmüldür'ün son hali çok beğenildi ve dizinin hayranlarından yorum yağdı. İşte Buğra Özmüldür'ün son hali…

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Sihirli Annem’in Cem’i 30 kilo birden verdi! Buğra Özmüldür’ü gören tanıyamadı

Selena: Cansu Demirci

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Sihirli Annem’in Cem’i 30 kilo birden verdi! Buğra Özmüldür’ü gören tanıyamadı

Selena: Cansu Demirci