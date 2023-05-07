Sihirli Annem'in Cem'i 30 kilo birden verdi! Buğra Özmüldür’ü gören tanıyamadı

Sihirli Annem'de canlandırdığı Cem rolüyle bir dönemin en çok konuşulan çocuk oyuncularından olan Buğra Özmüldür ortaya çıktı. Uzun yıllardır ekrandan uzak bir hayat yaşayan Özmüldür çevirmenlik ve söz yazarlığı yapmaya başladı. Yıllar içerisinde fazla kilolarından da kurtulan genç oyuncu, 30 kilo birden verince bambaşka bir görünüme kavuştu. İşte Sihirli Annem Cem'in son hali...