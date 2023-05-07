Hande Erçel’in tuhaf tarzı takipçilerini şoke etti! “Bu hali halis mi?”

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel bu kez imajıyla adından söz ettirdi. Yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçen Erçel, farklı imajıyla sevenlerini şoke etti. Bambaşka bir saç stili deneyen güzel oyuncuyu kimi takipçileri beğenirken bazı takipçileri de hiç yakıştırmadı. İşte farklı saçlarıyla Hande Erçel...