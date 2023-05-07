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Haberler Galeri Hande Erçel’in tuhaf tarzı takipçilerini şoke etti! “Bu hali halis mi?”

Hande Erçel’in tuhaf tarzı takipçilerini şoke etti! “Bu hali halis mi?”

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel bu kez imajıyla adından söz ettirdi. Yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçen Erçel, farklı imajıyla sevenlerini şoke etti. Bambaşka bir saç stili deneyen güzel oyuncuyu kimi takipçileri beğenirken bazı takipçileri de hiç yakıştırmadı. İşte farklı saçlarıyla Hande Erçel...

Giriş Tarihi: 07.05.2023 13:32
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Hande Erçel’in tuhaf tarzı takipçilerini şoke etti! “Bu hali halis mi?”

Aşk hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Hande Erçel şimdi de farklı imajı ile hayranlarını şoke etti.

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Hande Erçel’in tuhaf tarzı takipçilerini şoke etti! “Bu hali halis mi?”

Yüzü olduğu marka için geçen Erçel kısa kızıl saçlarıyla dikkat çekti.

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Hande Erçel’in tuhaf tarzı takipçilerini şoke etti! “Bu hali halis mi?”

Hande Erçel'in son paylaşımları takipçilerini ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Erçel'in yeni tarzını çok beğenirken, bazıları ise hiç yakıştırmadı.

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Hande Erçel’in tuhaf tarzı takipçilerini şoke etti! “Bu hali halis mi?”

Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'Peri kızı', 'bu kadının sarışın hali halis mi', 'müthişsin Handemiy' yorumları gelirken kimi takipçisi 'Hiç olmamış', 'Doğal saçların daha iyiydi' gibi yorumlar yaptı.

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Hande Erçel’in tuhaf tarzı takipçilerini şoke etti! “Bu hali halis mi?”

İşte Hande Erçel'in o paylaşımları...