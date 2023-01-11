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Şeyh Edebalı tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir, tarihte nasıl ölmüştür? Türbesi nerede, hangi ilde?

Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebali tarihte nasıl öldü? Geçen hafta yayınlanan son bölümde Şeyh Edebalı'nın zindana atılmasının ardından infaz edileceği görüntülerin ekrana gelmesi sonrası izleyiciler derin üzüntü yaşadı. Osman Bey'in Şeyh Edebali'yi kurtarmaya yönelik planlarının nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, bu gelişmeler Şeyh Edebali'nin tarihte nasıl öldüğü araştırılmaya başlandı. Peki, Şeyh Edebalı tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir, tarihte nasıl ölmüştür? Türbesi nerede, hangi ilde? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 17:00
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Şeyh Edebalı tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir, tarihte nasıl ölmüştür? Türbesi nerede, hangi ilde?

Şeyh Edebalı tarihte nasıl ölmüştür? Kuruluş Osman dizisiyle gündeme gelen Şeyh Edebali'nin hayat hikayesi merak ediliyor. Son bölümde Şeyh Edebali'nin darağacına çıkarılması sonrası Osman Bey kurtarma planlarını devreye soktu. Bu gelişmelerle Şeyh Edebalı'nın tarihteki ölümü araştırılmaya başlandı. Peki, Şeyh Edebalı tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir, tarihte nasıl ölmüştür? Türbesi nerede, hangi ilde? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şeyh Edebalı tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir, tarihte nasıl ölmüştür? Türbesi nerede, hangi ilde?

ŞEYH EDEBALI TARİHTE NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?

Şeyh Edebalı'nın doğum tarihi kesin olmamakla beraber, 1206 ile 1208 yılları arasında doğduğu rivayet edilir. Kırşehir İli Mucur İlçesi İnaç köyünde dünyaya gelmiştir. Aslen Karamanlı'dır. Edebalı ilk tahsilini Karaman'da yaptı. Hanefi hukukçusu Necmeddin ez-Zahidi'nin öğrencisi oldu.

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Şeyh Edebalı tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir, tarihte nasıl ölmüştür? Türbesi nerede, hangi ilde?

Daha sonra Dımaşk'a (Şam) giderek Sadreddin Süleyman b.Ebül-iz ve Cemalettin el-Hasiri gibi dönemin tanınmış alimlerinden dini ilim tahsil etti.

Şam'dan ülkesine dönünce tasavvufa yöneldi. Eskişehir yakınlarında bulunan İtburnu Köyü'nde bir zaviye kurarak halkı irşada başladı.

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Şeyh Edebalı tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir, tarihte nasıl ölmüştür? Türbesi nerede, hangi ilde?

Aşıkpaşazade zaviyesinin hiç boş kalmadığını, Edebalı'nın gelip geçen fukaranın her türlü ihtiyacını gidermeye çalıştığını, hatta bu maksatla koyun sürüsü bulundurduğunu kaydederler.

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Şeyh Edebalı tarihte nasıl öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir, tarihte nasıl ölmüştür? Türbesi nerede, hangi ilde?

Tefsir, hadis ve özellikle İslam hukukunda uzmanlaşmıştır. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi, zamanının büyüklerinin sohbetinde bulunmuştur. Tasavvuf yoluna girdiği, Alevi önderi Baba İlyas halifelerinin ileri gelenlerinden olduğu belirtilmektedir.