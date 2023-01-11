11 Ocak 2023, Çarşamba
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in annesi hayran bıraktı! Güzelliği ondan miras
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'le başrolü paylaşan Özge Törer oyunculuğuyla hayran bıraktı. Bala Hatun rolüyle televizyonda ilk kez izleyici karşısına çıkan Törer güzelliğiyle de gönülleri fethetti. Özel hayatıyla yakın takibe alınan güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Anne kızın benzerliği pes dedirtti. İşte Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in annesi...
Giriş Tarihi: 11.01.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 16:27
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