11 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in annesi hayran bıraktı! Güzelliği ondan miras

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in annesi hayran bıraktı! Güzelliği ondan miras

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'le başrolü paylaşan Özge Törer oyunculuğuyla hayran bıraktı. Bala Hatun rolüyle televizyonda ilk kez izleyici karşısına çıkan Törer güzelliğiyle de gönülleri fethetti. Özel hayatıyla yakın takibe alınan güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Anne kızın benzerliği pes dedirtti. İşte Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in annesi...

Giriş Tarihi: 11.01.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 16:27
  • 1
  • 94
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in annesi hayran bıraktı! Güzelliği ondan miras

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u özel hayatıyla mercek altına alındı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Törer'in annesini görenler şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 94
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in annesi hayran bıraktı! Güzelliği ondan miras

Anne kızın benzerliği pes dedirtti. İşte Özge Törer'in annesi…

  • 3
  • 94
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in annesi hayran bıraktı! Güzelliği ondan miras

Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu

  • 4
  • 94
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in annesi hayran bıraktı! Güzelliği ondan miras

Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu

  • 5
  • 94
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in annesi hayran bıraktı! Güzelliği ondan miras

Ebru Gündeş'in annesi