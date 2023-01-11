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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi 2023 ne zaman başlayacak? Televizyonda mı Dijital Platformda mı yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Kurtlar Vadisi 2023 ne zaman başlayacak? Televizyonda mı Dijital Platformda mı yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak sorusunun cevabı yıllara damga vurmuş dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ını canlandıran Necati Şaşmaz güzel haberi duyurmuştu. Peki Kurtlar Vadisi 2023 ne zaman başlayacak? Televizyonda mı Dijital Platformda mı yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni sezon tarihi açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 17:19
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Kurtlar Vadisi 2023 ne zaman başlayacak? Televizyonda mı Dijital Platformda mı yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlama haberini vermesinin hemen ardından sevenleri detaylarını araştırmaya başladı. Kurtlar Vadisi çalışmaları için ocak ayını işaret eden Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." demişti. Peki Kurtlar Vadisi 2023 ne zaman başlayacak? Televizyonda mı Dijital Platformda mı yayınlanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi 2023 ne zaman başlayacak? Televizyonda mı Dijital Platformda mı yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni sezon tarihi açıklandı mı?

KURTLAR VADİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz dizinin ne zaman yayınlanmaya başlayacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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Kurtlar Vadisi 2023 ne zaman başlayacak? Televizyonda mı Dijital Platformda mı yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, bir tv programında "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." diye konuşurken, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." dedi.

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Kurtlar Vadisi 2023 ne zaman başlayacak? Televizyonda mı Dijital Platformda mı yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni sezon tarihi açıklandı mı?

"OCAK AYINDA BAŞLIYORUZ"

Kurtlar Vadisi çalışmaları için ocak ayını işaret eden Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." dedi.

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Kurtlar Vadisi 2023 ne zaman başlayacak? Televizyonda mı Dijital Platformda mı yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni sezon tarihi açıklandı mı?

KURTLAR VADİSİ KONUSU

Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayımlanmaya başlayan aksiyon, dram ve politik türündeki Türk televizyon dizisidir. 4 sezondan ve 97 bölümden oluşmaktadır.