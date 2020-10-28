Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral’dan şok tehdit! Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral’dan şok tehdit!
Koronavirüs salgınını umursamadan verdiği partilerle tepkilere neden olan Şevval Şahin, katıldığı bir programda İstiklal Marşı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sorularını cevaplayamamasıyla tekrar gündeme oturdu. Stüdyoyu terk eden Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcu Aral, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tehdit içerikli sözler sarf etti.
Giriş Tarihi: 28.10.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 13:21
Koronavirüs salgınına rağmen sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte parti vermeye devam eden Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, katıldığı bir programda sorulan sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmek istemişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısa sürede gündeme oturan Şevval Şahin hakkında bir paylaşım da sevgilisinden geldi.
SEVGİLİSİNDEN TEHDİT İÇERİKLİ PAYLAŞIM
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Yiğit Marcus Aral, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan romantik pozlarını paylaşarak uzun da bir mesaj yazdı.
"KARŞILARINDA BENİ BULACAKLAR"
Aral, tehdit içerikli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Canım aşkım! Senin kadar iyi bir kalbe sahip olan bir insanla tanışmadım. İçindeki pozitif enerjiyle etrafını aydınlatmaya devam edeceksin. Senin kültürünü, klasını, hayat felsefeni ve insanlara bakışını herkesin anlamasını beklemek zaten saçma olurdu. Seni rencide etmeye çalışan mahlukatlar karşılarında beni bulacaklar." KANALA DAVA AÇIYOR
Şevval Şahin ise gündem olan program sonrası "6 yaşımdan bu yana İngiltere'de büyüdüm. Bazı konuları bilmemek beni daha az Türk yapmaz. O programa sosyal sorumluluk için katıldım, kandırıldım. Dava açıyorum" diyerek hakkını arayacağını söylemişti.