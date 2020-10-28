Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral’dan şok tehdit!

"KARŞILARINDA BENİ BULACAKLAR"

Aral, tehdit içerikli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım aşkım! Senin kadar iyi bir kalbe sahip olan bir insanla tanışmadım. İçindeki pozitif enerjiyle etrafını aydınlatmaya devam edeceksin. Senin kültürünü, klasını, hayat felsefeni ve insanlara bakışını herkesin anlamasını beklemek zaten saçma olurdu. Seni rencide etmeye çalışan mahlukatlar karşılarında beni bulacaklar."

