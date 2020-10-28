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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 4 ay önce anne olan Aslıhan Doğan Turan’dan üçüncü bebek açıklaması 4 ay önce anne olan Aslıhan Doğan Turan’dan üçüncü bebek açıklaması
Arda Turan ve Aslıhan Doğan, 2018 yılında nikah masasına oturmuş, kısa bir süre sonra da ilk çocukları Hamza Arda'yı kucağına almıştı. Her fırsatta geniş bir aile olmak istediklerini vurgulayan çift ikinci çocukları Asil Aslan'ı da 4 ay önce kucağına aldı. Aslıhan Doğan'dan üçüncü çocuk açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 28.10.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 12:39
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile Mart 2018'de evlenen Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda'yı 2018'de, Asil Aslan'ı 30 Haziran'da dünyaya getirmişti.
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Her fırsatta kalabalık aileleri sevdiğini, 5 çocuk istediğini söyleyen Aslıhan Doğan Turan 3'üncü bebeğine hamile kalmak için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.
Asil Aslan'ı sezaryenle dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan'ın bu kez gönlünden bir kız geçiyor.
Milliyet'in haberine göre; Bu arada çift, yeni aldıkları villanın dekorasyonu ile meşgul. 2021'in ilk günlerinde taşınmayı planlıyorlar.
Geçen temmuzda ikinci oğlu Asil Aslan'ı dünyaya getiren Aslıhan Turan, "Her iki hamileliğimde de 9 kilo aldım. 2 ayda verdim. Haftanın 5 günü spor yapıyor, sebze ve protein ağırlıklı besleniyorum." dedi. 2 çocuk daha kucağına almak istediğini dile getiren Turan, "Üçüncü bebek için fazla beklemeyeceğiz. Hedefimiz 4" diye konuştu.