4 ay önce anne olan Aslıhan Doğan Turan’dan üçüncü bebek açıklaması

Milliyet'in haberine göre; Bu arada çift, yeni aldıkları villanın dekorasyonu ile meşgul. 2021'in ilk günlerinde taşınmayı planlıyorlar.

Geçen temmuzda ikinci oğlu Asil Aslan'ı dünyaya getiren Aslıhan Turan, "Her iki hamileliğimde de 9 kilo aldım. 2 ayda verdim. Haftanın 5 günü spor yapıyor, sebze ve protein ağırlıklı besleniyorum." dedi. 2 çocuk daha kucağına almak istediğini dile getiren Turan, "Üçüncü bebek için fazla beklemeyeceğiz. Hedefimiz 4" diye konuştu.