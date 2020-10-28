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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Fotoğrafları ifşa olan Cem Özer eşi Pınar Dura ile el ele yakalandı Fotoğrafları ifşa olan Cem Özer eşi Pınar Dura ile el ele yakalandı
Cem Özer'in sosyal medya üzerinden bir kadın takipçisiyle yaptığı görüntülü konuşma ve mesajları ifşa olmuş, Özer'in takipçisini taciz ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşananlar sonrası Özer eşinden özür dilerken Pınar Dura'dan da destek gelmişti. Çift önceki gün bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi.
Giriş Tarihi: 28.10.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 13:44
Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı ifşa olayı ile bir anda gündeme bomba gibi düşen Cem Özer, yaşanan olay sonrasında ilk kez eşi Pınar Dura ve oğlu Osman Nejat ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR AİLECE MUTLULUK POZU VERDİLER
Yaşadıkları o zor günleri geride bırakan çift, el ele mağazaları dolaştı. İkiliye Cem Özer'in, Nurgül Yeşilçay ile evliliğinden olan oğlu Osman Nejat da eşlik etti. Ailesiyle birlikte alışveriş yapan Cem Özer, soruları yanıtsız bırakırken, neşeli ve keyifli halleriyle dikkat çekti.
61 yaşındaki Cem Özer'in, Almanya'da yaşayan ve kendisi gibi evli olan bir kadını sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarını göndererek taciz ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Ünlü oyuncunun mesajlarını ifşa eden kadın, 'Söylemezsem Olmaz' programına konuştu. "Bana uygun olmayan fotoğraflar ve videolar yolladı. 'Monica Bellucci'ye benziyorsun' diyerek arkadaşlık kurmaya çalıştı. Sapık sapık konuşmalar yaptı. Kamuya mâl olmuş birinin böyle şeyler yapmaması lazım." dedi.
"ALMANYA'DA BİR GECELİĞİNE BİRLİKTE OLDUK"
Programa telefonla bağlanan Cem Özer, söz konusu kadına fotoğraf gönderdiğini doğrulayarak, "Bu kadın hiç tanımadığım biri değil. Adı Menekşe Keskin. 11 sene önce Almanya'da bir geceliğine birlikte olduk. Bekardım. 6-7 sene önce sosyal medyadan beni buldu. Evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestim. Pandemi döneminde yalvardı yakardı, yeniden ekledim. Görüntülü olarak 35 dakika görüştük" dedi.
Kendisine şantaj yapıldığını öne süren Özer, "Avcılar'dan, siyasetle uğraşan bir adam aradı. 'Bu kadın benim nişanlım, 200 bin euroya ev aldım. Senin yüzünden ayrıldık. Bu parayı vereceksin' dedi. Yani şantaj var. Para yüzünden bunu yaptılar" ifadelerini kullandı.