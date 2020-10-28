Fotoğrafları ifşa olan Cem Özer eşi Pınar Dura ile el ele yakalandı

"ALMANYA'DA BİR GECELİĞİNE BİRLİKTE OLDUK"

Programa telefonla bağlanan Cem Özer, söz konusu kadına fotoğraf gönderdiğini doğrulayarak, "Bu kadın hiç tanımadığım biri değil. Adı Menekşe Keskin. 11 sene önce Almanya'da bir geceliğine birlikte olduk. Bekardım. 6-7 sene önce sosyal medyadan beni buldu. Evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestim. Pandemi döneminde yalvardı yakardı, yeniden ekledim. Görüntülü olarak 35 dakika görüştük" dedi.

Kendisine şantaj yapıldığını öne süren Özer, "Avcılar'dan, siyasetle uğraşan bir adam aradı. 'Bu kadın benim nişanlım, 200 bin euroya ev aldım. Senin yüzünden ayrıldık. Bu parayı vereceksin' dedi. Yani şantaj var. Para yüzünden bunu yaptılar" ifadelerini kullandı.