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Sevil Çetinkaya cinayet kurbanı mı? Polisi arayıp Müge Anlı'yı şikayet etti! Astral sehayat detayı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı işlediği konularla milyonları ekran başına kilitliyor. Son olarak Uşak'ta meydana gelen şüpheli bir kayıp olayı da Müge Anlı'nın programında aydınlatılmaya çalışılıyor. 52 gündür kayıp olan Sevil Çetinkaya'nın ailesinden habersiz olarak 5 milyon TL değerindeki evini sattığı ortaya çıktı. Çetinkaya'nın kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya, ablalarının 2 yıldır İsmail Gezer adlı bir şahısla birlikte olduğunu belirterek ondan şüphelendiklerini dile getirdi. Gezer'in oğlu, babası hakkında gerçekleri açıklarken, beklenmedik bir olay yaşandı. Gezer, polisi arayarak Müge Anlı'nın kendisini zorla stüdyoda tuttuğunu iddia ederek stüdyodan kaçtı. Peki Sevil Çetinkaya öldü mü, öldürüldü mü? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 12:51 Güncelleme: 26.06.2024 13:09
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Sevil Çetinkaya cinayet kurbanı mı? Polisi arayıp Müge Anlı’yı şikayet etti! Astral sehayat detayı...

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde yaşayan ve üç çocuk annesi 50 yaşındaki Sevil Çetinkaya, 4 Mayıs Cumartesi günü ortadan kayboldu. Çetinkaya'nın 52 gündür haber alınamadığı belirtiliyor. Ailesi, Çetinkaya'nın 28 Nisan tarihinde Fransa'dan Türkiye'ye geldiğini öğrendiklerini dile getirdi.

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Sevil Çetinkaya cinayet kurbanı mı? Polisi arayıp Müge Anlı’yı şikayet etti! Astral sehayat detayı...

Sevil Çetinkaya'nın, annesini ziyaret ettikten sonra Didim'deki evini satıp Fransa'da yeni bir ev almak istediği ortaya çıktı. 5 milyon TL değerindeki evini ailesinden habersiz olarak satan Çetinkaya'nın kayboluşu endişe yarattı. Çetinkaya'yı aramak için kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya, Müge Anlı'dan yardım istedi.

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Sevil Çetinkaya cinayet kurbanı mı? Polisi arayıp Müge Anlı’yı şikayet etti! Astral sehayat detayı...

Sevil Çetinkaya'nın kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya, ablalarının İsmail Gezer adlı biriyle 2 yıldır birlikte olduğunu ve Didim'de 3 milyon 140 bin liraya satılan bir evin parasının ablalarında olduğunu açıkladı. Kaya kardeşler, İsmail Gezer'in bulunmasıyla ablanın nerede olduğunun ortaya çıkacağını belirtti.

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Sevil Çetinkaya cinayet kurbanı mı? Polisi arayıp Müge Anlı’yı şikayet etti! Astral sehayat detayı...

Sevil Çetinkaya'nın kız kardeşi Yeliz Kaya, ablasının İsmail Gezer adlı biriyle ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaya, ablasının Gezer'in doktor olduğunu iddia ettiğini ve annelerine adliye başkatip olduğunu söylediğini belirtti. Sevil Çetinkaya'nın Didim'de 3 milyon 140 bin TL'ye satılan deniz kenarında 3 oda bir salon evini Gezer ile birlikte sattığını ve satıştan sonra Gezer'in banka hesabından ablasının hesabına aynı miktarın geçtiğini aktardı. Ardından Çetinkaya'nın İsmail Gezer ile Sivaslı'ya geldiğini ve annesini ziyaret ettikten sonra "Ankara'ya gidiyoruz" diyerek ayrıldıklarını söyledi.

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Sevil Çetinkaya cinayet kurbanı mı? Polisi arayıp Müge Anlı’yı şikayet etti! Astral sehayat detayı...

Ancak bu tarihten sonra ablasından haber alamadıklarını ifade etti. Yeliz Kaya, İsmail Gezer'e ablasına ne yaptığını sorduğunda ise onun "Ben onu Afyonkarahisar'da bıraktım" dediğini dile getirdi. Bir gün sonra Sevil Çetinkaya'dan kendisine, kızı Melisa'ya ve arkadaşı Nihal'e "Afyon'da bir hoca buldum, bir hafta misafir edecekler" şeklinde mesaj geldiğini belirtti