Sevil Çetinkaya cinayet kurbanı mı? Polisi arayıp Müge Anlı'yı şikayet etti! Astral sehayat detayı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı işlediği konularla milyonları ekran başına kilitliyor. Son olarak Uşak'ta meydana gelen şüpheli bir kayıp olayı da Müge Anlı'nın programında aydınlatılmaya çalışılıyor. 52 gündür kayıp olan Sevil Çetinkaya'nın ailesinden habersiz olarak 5 milyon TL değerindeki evini sattığı ortaya çıktı. Çetinkaya'nın kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya, ablalarının 2 yıldır İsmail Gezer adlı bir şahısla birlikte olduğunu belirterek ondan şüphelendiklerini dile getirdi. Gezer'in oğlu, babası hakkında gerçekleri açıklarken, beklenmedik bir olay yaşandı. Gezer, polisi arayarak Müge Anlı'nın kendisini zorla stüdyoda tuttuğunu iddia ederek stüdyodan kaçtı. Peki Sevil Çetinkaya öldü mü, öldürüldü mü? İşte detaylar...