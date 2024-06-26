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Fenomen Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz soluğu savcılıkta aldı! Takipçisinden gelen yorum çıldırttı

Fenomenler soruşturmasında isimleri geçen Özlem Öz ve Tayyar Öz, yaptıkları paylaşımlarla tepki çekmeye devam ediyor. Haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma yürütülen ve mal varlıklarına el konulan Tayyar ve Özlem Öz çifti, sosyal medya takipçilerinden gelen bir yorumu hazmedemeyip soluğu savcılıkta aldı. İşte haberin ayrıntıları...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 13:22
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Fenomen Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz soluğu savcılıkta aldı! Takipçisinden gelen yorum çıldırttı

Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanmasından sonra dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çifti her yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor.

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Fenomen Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz soluğu savcılıkta aldı! Takipçisinden gelen yorum çıldırttı

"Suç örgütü kurma", "Kara para aklama" gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan 'Şampiyonlar Ligi' olarak adlandırılan bir grup fenomen ve Özlem Öz-Tayyar Öz çiftinin de bulunduğu fenomenlerin mal varlıklarına el konulmuştu.

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Fenomen Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz soluğu savcılıkta aldı! Takipçisinden gelen yorum çıldırttı

O YORUM ÇILGINA ÇEVİRDİ

Haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma yürütülen ve mal varlıklarına el konulan Tayyar ve Özlem Öz çifti, sosyal medyadaki yorumları hazmedemedi. Hayatlarının her anını takipçileriyle paylaşan çift, bir takipçilerinden gelen "Siz de çocuklarınız da domuza benziyor" yorumuyla adeta deliye döndü.

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Fenomen Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz soluğu savcılıkta aldı! Takipçisinden gelen yorum çıldırttı

SAVCILIKTAN HAKARET TANIMINA VURGU

Tayyar ve Özlem Öz çifti, kendilerine ve çocuklarına hakaret edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu.

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Fenomen Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz soluğu savcılıkta aldı! Takipçisinden gelen yorum çıldırttı

Fenomen çiftin şikayeti sonucu başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, "hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa o sözün hakaret sayılabileceğini vurguladı.