26 Haziran 2024, Çarşamba
Fenomen Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz soluğu savcılıkta aldı! Takipçisinden gelen yorum çıldırttı
Fenomenler soruşturmasında isimleri geçen Özlem Öz ve Tayyar Öz, yaptıkları paylaşımlarla tepki çekmeye devam ediyor. Haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma yürütülen ve mal varlıklarına el konulan Tayyar ve Özlem Öz çifti, sosyal medya takipçilerinden gelen bir yorumu hazmedemeyip soluğu savcılıkta aldı. İşte haberin ayrıntıları...
Giriş: 26.06.2024 13:22
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