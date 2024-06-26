Fenomen Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz soluğu savcılıkta aldı! Takipçisinden gelen yorum çıldırttı

O YORUM ÇILGINA ÇEVİRDİ

Haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma yürütülen ve mal varlıklarına el konulan Tayyar ve Özlem Öz çifti, sosyal medyadaki yorumları hazmedemedi. Hayatlarının her anını takipçileriyle paylaşan çift, bir takipçilerinden gelen "Siz de çocuklarınız da domuza benziyor" yorumuyla adeta deliye döndü.