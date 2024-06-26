İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalmıştı! Demet Şener sevgilisiyle paylaştı! Yüzüğü dikkat çekti...

1995 yılında Miss Turkey Güzeli seçilen Demet Şener'in 13 yıl boyunca evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki çocuğu bulunuyor. Şener, son dört yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle ilgili bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlar büyük ilgi görürken, parmağında yüzük dikkatlerden kaçmadı.