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İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalmıştı! Demet Şener sevgilisiyle paylaştı! Yüzüğü dikkat çekti...

1995 yılında Miss Turkey Güzeli seçilen Demet Şener'in 13 yıl boyunca evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki çocuğu bulunuyor. Şener, son dört yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle ilgili bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlar büyük ilgi görürken, parmağında yüzük dikkatlerden kaçmadı.

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 11:38 Güncelleme: 26.06.2024 11:49
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İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalmıştı! Demet Şener sevgilisiyle paylaştı! Yüzüğü dikkat çekti...

Demet Şener, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

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İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalmıştı! Demet Şener sevgilisiyle paylaştı! Yüzüğü dikkat çekti...

Demet Şener, 2005 - 2018 arasında İbrahim Kutluay, 2019 - 2021 arasında ise Cenk Küpeli ile evli kalmıştı. 13 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki evladı olmuştu.

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İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalmıştı! Demet Şener sevgilisiyle paylaştı! Yüzüğü dikkat çekti...

Çocuklarına olan düşkünlüğüyle bilinen Şener, son olarak yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman ile sosyal medya hesabından pozlar paylaştı.

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İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalmıştı! Demet Şener sevgilisiyle paylaştı! Yüzüğü dikkat çekti...

Demet Şener, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara; "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabii ki" notunu düştü.

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İbrahim Kutluay ile 13 yıl evli kalmıştı! Demet Şener sevgilisiyle paylaştı! Yüzüğü dikkat çekti...

Şener'in bir hayli büyük tektaşı dikkatlerden kaçmadı.