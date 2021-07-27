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Sevda Erginci’ye ihanet şoku! Yılmaz Kunt’un mesajları ifşa oldu

Uzun süredir Yılmaz Kunt ile aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan Sevda Erginci büyük şok yaşadı. Yılmaz Kunt'un Seray Öztürk adlı bir avukata attığı mesajlar ifşa oldu. Kunt'un attığı tüm mesajları Instagram hesabından paylaşan Öztürk, "Evlilik yolundayken benimle buluşmaya çalışıyorsun" dedi. Şok gelişme sonrası Sevda Erginci'den flaş hamle geldi.

Giriş Tarihi: 27.07.2021 12:41
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Sevda Erginci’ye ihanet şoku! Yılmaz Kunt’un mesajları ifşa oldu

Uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yaptığı iddia edilen Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyordu. Önceki gün plajda görüntülenen çift, mutluluklarıyla dikkat çekerken bir ifşa krizi yaşadı.

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Sevda Erginci’ye ihanet şoku! Yılmaz Kunt’un mesajları ifşa oldu

MESAJLARI İFŞA OLDU

Yılmaz Kunt'un Sevda Erginci ile aşk yaşarken avukat Seray Öztürk'le mesajlaştığı, hatta fotoğrafını dahi gönderdiği ortaya çıktı.

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Sevda Erginci’ye ihanet şoku! Yılmaz Kunt’un mesajları ifşa oldu

"BU DA KADINA YÖNELİK BAŞKA ŞİDDET"

Avukat Seray Öztürk, oyuncu Yılmaz Kunt'la mesajlarını Instagram'daki sayfasında yayınladı. Mesajlarda Yılmaz Kunt'un avukat Öztürk'le buluşmak için mesajlar attığı da görüldü.

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Sevda Erginci’ye ihanet şoku! Yılmaz Kunt’un mesajları ifşa oldu

Uzun süre mesajlaştıkları görülen ve ses kaydı atan Kunt'la tüm yazışmalarını ifşa eden Öztürk, son olarak Kunt ile Erginci'nin çıkan evlilik haberini yayınladı.

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Sevda Erginci’ye ihanet şoku! Yılmaz Kunt’un mesajları ifşa oldu

Öztürk, tüm magazin sitelerini etiketleyerek, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?" diye yazdı.