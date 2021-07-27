Sevda Erginci’ye ihanet şoku! Yılmaz Kunt’un mesajları ifşa oldu

Uzun süredir Yılmaz Kunt ile aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan Sevda Erginci büyük şok yaşadı. Yılmaz Kunt'un Seray Öztürk adlı bir avukata attığı mesajlar ifşa oldu. Kunt'un attığı tüm mesajları Instagram hesabından paylaşan Öztürk, "Evlilik yolundayken benimle buluşmaya çalışıyorsun" dedi. Şok gelişme sonrası Sevda Erginci'den flaş hamle geldi.