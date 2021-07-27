27 Temmuz 2021, Salı
ANA SAYFA
Alişan’dan yürek yakan paylaşım: “Hep sen varsın gibi…”
Koronavirüse yakalanan Selçuk Tektaş, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze töreninde haykırışıyla yürekleri yakan Alişan'dan yeni paylaşım geldi. Her gün kardeşinin mezarına ziyarete giden şarkıcı, kaybın yedinci gününde yeni paylaşım yaptı. "Kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim" diyen Alişan'ın paylaşımı yürek burktu.
Giriş Tarihi: 27.07.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 14:17
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12