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Alişan’dan yürek yakan paylaşım: “Hep sen varsın gibi…”

Koronavirüse yakalanan Selçuk Tektaş, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze töreninde haykırışıyla yürekleri yakan Alişan'dan yeni paylaşım geldi. Her gün kardeşinin mezarına ziyarete giden şarkıcı, kaybın yedinci gününde yeni paylaşım yaptı. "Kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim" diyen Alişan'ın paylaşımı yürek burktu.

Giriş Tarihi: 27.07.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 14:17
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Alişan’dan yürek yakan paylaşım: “Hep sen varsın gibi…”

Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri Selçuk Tektaş, 41 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık bir ay yoğun bakımda verdiği mücadelesini kaybeden Teştaş, geçtiğimiz günlerde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Alişan’dan yürek yakan paylaşım: “Hep sen varsın gibi…”

AYAKTA ZOR DURDU

Törende kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Alişan, ayakta durmakta zorlanmış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı. Alişan'ın ve ailesinin haykırışları herkesin yüreğini burkmuştu.

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Alişan’dan yürek yakan paylaşım: “Hep sen varsın gibi…”

"BİZİ ÖKSÜZ BIRAKIP GİTTİN"

Cenaze sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla acısını kelimelere döken ünlü sanatçı şu ifadelere yer verdi:

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Alişan’dan yürek yakan paylaşım: “Hep sen varsın gibi…”

"Ağabeyim bizi öksüz bıraktın gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın, her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu; Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet. Seni çok seviyorum ağabeyim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum, Allah'ım mekanını cennet eylesin inşallah..."

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Alişan’dan yürek yakan paylaşım: “Hep sen varsın gibi…”

SON HALİ ÜZDÜ

Her gün kardeşinin mezarına ziyarete giden ve mezarı başında dua eden Alişan'ın son hali sevenlerini üzmüştü.