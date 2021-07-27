27 Temmuz 2021, Salı
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Chloe Loughnan sessizliğini bozdu! Serdar Ortaç’a ateş püskürdü
2019 yılında anlaşmalı olarak boşanan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan arasında sular durulmadı. Boşanma davasında 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul eden Ortaç, nafakayı ödememesi sonucu icralık oldu. Eski eşi hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Ortaç, "Şeytan görsün yüzünü" dedi. Bu açıklamaların ardından Loughnan sessizliğini bozdu.
Giriş Tarihi: 27.07.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 12:02
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