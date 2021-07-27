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Chloe Loughnan sessizliğini bozdu! Serdar Ortaç’a ateş püskürdü

2019 yılında anlaşmalı olarak boşanan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan arasında sular durulmadı. Boşanma davasında 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul eden Ortaç, nafakayı ödememesi sonucu icralık oldu. Eski eşi hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Ortaç, "Şeytan görsün yüzünü" dedi. Bu açıklamaların ardından Loughnan sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 27.07.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 12:02
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Chloe Loughnan sessizliğini bozdu! Serdar Ortaç’a ateş püskürdü

Önceki akşam Şile'de konser veren Serdar Ortaç, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü popçuya 2019 yılında ayrıldığı eşi İrlandalı manken Chloe Loughnan'la ilgili sorular yöneltildi.

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Chloe Loughnan sessizliğini bozdu! Serdar Ortaç’a ateş püskürdü

"ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ"

Ortaç, "Chloe Loughnan'la evliliğinizden çocuk sahibi olamadığınız için bir burukluk var mı içinizde?" sorusuna sert yanıt verdi: "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim."

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Chloe Loughnan sessizliğini bozdu! Serdar Ortaç’a ateş püskürdü

Chloe Loughnan'a bugüne dek 700 bin lira nafaka ödediğini söyleyen Serdar Ortaç, tepkili konuşmuştu.

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Chloe Loughnan sessizliğini bozdu! Serdar Ortaç’a ateş püskürdü

"ÇAY KAŞIKLARIMI BİLE ALACAK"

Şarkıcı, "Buna rağmen dava açtı, evime haciz getirdi. Neredeyse çay kaşıklarımı bile alacaklar. İşin enteresanı, avukatını onunla ben tanıştırdım. Tanıştırdığım avukat şimdi benimle uğraşıyor. Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor. Kadına borcu bitmiyor. 50 yıl sonra evlilik müessesesi kalkar, öyle hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Chloe Loughnan sessizliğini bozdu! Serdar Ortaç’a ateş püskürdü

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ortaç'ın bu açıklamalarının ardından Chloe Loughnan'a sosyal medyada tepki geldi. Kötü yorumlar karşısında sessizliğini bozan güzel manken suçlamalara cevap verdi.