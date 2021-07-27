Chloe Loughnan sessizliğini bozdu! Serdar Ortaç’a ateş püskürdü

"ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ"

Ortaç, "Chloe Loughnan'la evliliğinizden çocuk sahibi olamadığınız için bir burukluk var mı içinizde?" sorusuna sert yanıt verdi: "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim."