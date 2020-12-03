Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sevcan Yaşar Sermiyan Midyat mesajı sorası çileden çıktı: Mezarına toprak atmam! Sevcan Yaşar Sermiyan Midyat mesajı sorası çileden çıktı: Mezarına toprak atmam!
Bir dönem aşk yaşadığı Sermiyan Midyat'tan şiddet gördüğünü iddia eden Sevcan Yaşar şikayetçi olmuş, Midyat hakkında hapis istemiyle dava açılmıştı. Yaşar, önceki gün sosyal medyada bir takipçisinin attığı "barışın lütfen. Birlikte çok güzelsiniz" yorumuna sert bir yanıt verdi. Çileden çıkan güzel oyuncu "Mezarına toprak atmam!" dedi.
Giriş Tarihi: 03.12.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 11:45
Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gördüğünü iddia eden Sevcan Yaşar, ünlü oyuncu hakkında şikayetçi olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaşar, önceki gün sosyal medyada bir hayranının "Sermiyan Bey'le barışın lütfen. Birlikte çok güzelsiniz" yorumuna sert bir yanıt verdi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 30 yaşındaki oyuncunun, "Onun mezarına toprak atmam" şeklindeki mesajı dikkat çekti.
"KANITLASINLAR MESLEĞİ BIRAKIRIM"
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Sermiyan Midyat, önceki gün Cihangir'de görüntülenmiş, "Sizin için kadın düşmanı imajı mı çiziliyor?" sorusuna yanıt vermişti.
"Yok hiç öyle bir algı yok" diyen Midyat, "Ben 'Hükümet Kadın'ı yapmışım, başka kadın filmleri yapan çok az sinemacı var benim gibi. Bir kere benim annem çocuk gelin, 14 yaşında evlendirilmiş bir kadın.