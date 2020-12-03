Kuruluş Osman reytingleri altüst etti! Savcı Bey ve Osman Bey yollarını ayıracak mı?

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', büyük bir heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 36'ıncı bölümüyle tüm kategorilerde reytingin zirvesine yerleşti.

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %14,07 izlenme oranı ve %29,04 izlenme AB Sosyal Statü'de %11,16 izlenme oranı ve %24,07 izlenme payı 20+ABC1'de ise %13,70 izlenme oranı ve %27,16 izlenme payı elde ederek birinci oldu.