Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman reytingleri altüst etti! Savcı Bey ve Osman Bey yollarını ayıracak mı? Kuruluş Osman reytingleri altüst etti! Savcı Bey ve Osman Bey yollarını ayıracak mı?
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, bu hafta da zirveyi kimseye bırakmadı. Dün akşam yayınlanan 36. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, reytingleri altüst etti. 'Kuruluş Osman'ın 36'ıncı bölümünde Nikola'yı gafil avlayarak Savcı ve Dündar beyleri kurtaran Osman Bey, Kulucahisar'ın fethi için alpleri Boran ve Göktuğ'u Bizans askeri kılığında kalede bıraktı. Nikola, Yavlak Arslan, Dündar Bey ve Savcı Bey kendisini toplantıda beklerken Kulucahisar'a girmeyi başaran Osman Bey, herkese ters köşe yaptı. İşte Kuruluş Osman'ın son bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 03.12.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 11:01
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', büyük bir heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 36'ıncı bölümüyle tüm kategorilerde reytingin zirvesine yerleşti.
Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %14,07 izlenme oranı ve %29,04 izlenme AB Sosyal Statü'de %11,16 izlenme oranı ve %24,07 izlenme payı 20+ABC1'de ise %13,70 izlenme oranı ve %27,16 izlenme payı elde ederek birinci oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
#Kuruluş etiketiyle sosyal medyada ses getiren, Türkiye gündeminde gece boyu zirvede yer alarak dünya gündeminde de beşinci sıraya kadar yükselen 'Kuruluş Osman'ın 36'ıncı bölümünde Nikola'yı gafil avlayarak Savcı ve Dündar beyleri kurtaran Osman Bey, Kulucahisar'ın fethi için alpleri Boran ve Göktuğ'u Bizans askeri kılığında kalede bıraktı.
Bala Hatun'dan aldığı istihbaratla Targun Hatun'un kaleye gittiğini öğrenen ve Targun Hatun'u sorgulayarak sırrını öğrenen Osman Bey; aile yemeğinde Targun Hatun'e eş olarak alacağını açıklayarak obadakileri şaşırttı. Yavlak Arslan'ın Nikola ile barışması için düzenlediği toplantıya katılacağını da söyleyen Osman Bey, herkese ters köşe yaptı.
Nikola, Yavlak Arslan, Dündar Bey ve Savcı Bey kendisini toplantıda beklerken Alplerini toplayan Osman Bey, Boran ve Göktuğ'un yarattığı kargaşadan faydalanarak Kulucahisar'a girmeyi başardı!
Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi'ni geri almasına Nikola nasıl tepki verecek? Osman Bey'in Targun Hatun'la ilgili planı ne? Yavlak Arslan'ın ihanetine nasıl yanıt verilecek? Savcı Bey, Osman Bey'le yollarını ayıracak mı? Nikola'yı hayal kırıklığına uğratan Flatyos'un akıbeti ne olacak? Ertuğrul Bey, seçimini yapacak mı? Targun Hatun babasını Bizans'ın elinden kurtarabilecek mi?