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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Engin Altan Düzyatan'dan Neslişah Alkoçlar’a romantik kutlama! Paylaştığı fotoğraf hayran bıraktı Engin Altan Düzyatan'dan Neslişah Alkoçlar’a romantik kutlama! Paylaştığı fotoğraf hayran bıraktı
2014 yılında nikah masasına oturan Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, evlilikleriyle herkese örnek olurken sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla da ilgi odağı oldu. Sık sık birlikte paylaşım yapan ve aşklarını dile getiren çiftten yeni fotoğraf geldi. Engin Altan Düzyatan 32 yaşına basan eşi Neslişah Alkoçlar'ın yeni yaşını paylaştığı fotoğrafla kutladı. Romantik bir mesaj yazan Düzyatan'ın paylaştığı fotoğraf hayran bıraktı.
Giriş Tarihi: 03.12.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 12:36
Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar 2014 yılında nikah masasına oturmuşlardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan ve aşklarını her fırsatta dile getiren ünlü çift Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar yine düşman çatlattı.
Engin Altan Düzyatan 32. yaşına basan eşi Neslişah Alkoçlar'ın doğum gününü romantik bir paylaşım ile kutladı.
İşte eşini kucaklayan ve "Beraber geçecek nice güzel yıllara" diyen Engin Altan Düzyatan'ın romantik kutlama paylaşımı...
Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın Emir Aras ve Alara adını verdikleri iki çocuğu oldu. Evlilikleriyle herkes örnek olan çiftin çocukları merak konusu oldu. İşte Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçların çocukları...