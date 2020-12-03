Engin Altan Düzyatan'dan Neslişah Alkoçlar’a romantik kutlama! Paylaştığı fotoğraf hayran bıraktı

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın Emir Aras ve Alara adını verdikleri iki çocuğu oldu. Evlilikleriyle herkes örnek olan çiftin çocukları merak konusu oldu. İşte Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçların çocukları...