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Sevcan Yaşar Sermiyan Midyat davasında önemli gelişme! Görüntüler dava dosyasına girdi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rolüyle hafızalara kazınan Sevcan Yaşar, bir dönem aşk yaşadığı Sermiyan Midyat'tan şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. 3 ayrı suçtan dava açılan Midyat'ın yargılanmasına devam edilirken davaya ilişkin iddianamenin fotoğrafları ortaya çıktı. Sevcan Yaşar'ın gördüğü şiddeti kanıtlayan fotoğraflar dava dosyasına girdi.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 12:20
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Sevcan Yaşar Sermiyan Midyat davasında önemli gelişme! Görüntüler dava dosyasına girdi

Oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, bir dönem aşk yaşadığı Sevcan Yaşar'ı darbettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

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Sevcan Yaşar Sermiyan Midyat davasında önemli gelişme! Görüntüler dava dosyasına girdi

Midyat hakkında Yaşar'ı darbederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle 3 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yeni gelişmeler yaşandı.

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Sevcan Yaşar Sermiyan Midyat davasında önemli gelişme! Görüntüler dava dosyasına girdi

Bu kapsamda dava dosyasına, Sevcan Yaşar'ın darbedildiği fotoğraflar ulaştı ve yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Sevcan Yaşar Sermiyan Midyat davasında önemli gelişme! Görüntüler dava dosyasına girdi

Görüntülerde Sevcan Yaşar'ın evine verilen hasar yer alırken, fotoğraflarda ise Yaşar'ın yüzünde ve vücudundaki morluklar dikkat çekiyor.

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Sevcan Yaşar Sermiyan Midyat davasında önemli gelişme! Görüntüler dava dosyasına girdi

Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, "Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim" demişti.