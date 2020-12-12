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Sevcan Yaşar Sermiyan Midyat davasında önemli gelişme! Görüntüler dava dosyasına girdi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rolüyle hafızalara kazınan Sevcan Yaşar, bir dönem aşk yaşadığı Sermiyan Midyat'tan şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. 3 ayrı suçtan dava açılan Midyat'ın yargılanmasına devam edilirken davaya ilişkin iddianamenin fotoğrafları ortaya çıktı. Sevcan Yaşar'ın gördüğü şiddeti kanıtlayan fotoğraflar dava dosyasına girdi.
Giriş Tarihi: 12.12.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 12:20
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