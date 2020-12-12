Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in makyajsız haliyle şaşırttı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, başarılı oyunculuğuyla ekrana damga vurdu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın ikinci sezonuyla da izleyicileri ekrana başına kilitlemeyi başarırlen Aslıhan Güner gerek özel hayatıyla gerek sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Kızıl saçlarıyla ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Aslıhan Güner'in makyajsız hali görenleri şoke etti. İşte Aslıhan Güner'in makyajsız fotoğrafı...