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Cem Yılmaz’dan ayrılan Serenay Sarıkaya’nın tazminat başvurusu reddedildi

Yılın aşkına imza atan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın ilişkisi uzun sürmedi. Çift bir süre önce yollarını ayırırken geriye pek çok dedikodu kaldı. bunlardan biri de Serenay Sarıkaya'nın Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın arasına girdiği yönünde olanlardı. Sarıkaya, bu konu hakkında haber yapan Bircan Bali ve Ece Erken hakkında dava açtı. Ancak mahkemeden beklediği sonucu alamadı.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 11:41
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Cem Yılmaz’dan ayrılan Serenay Sarıkaya’nın tazminat başvurusu reddedildi

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz aylarda ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

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Cem Yılmaz’dan ayrılan Serenay Sarıkaya’nın tazminat başvurusu reddedildi

İlişkileri başlamadan Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikteydi. Defne Samyeli'den ayrılmasına Serenay Sarıkaya'nın sebep olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Cem Yılmaz’dan ayrılan Serenay Sarıkaya’nın tazminat başvurusu reddedildi

Ardından Yılmaz ve Sarıkaya ikilisi ilişkilerini açıkladıklarında, "Söylemezsem Olmaz" programında, Ece Erken ve Bircan Bali, "Defne Samyeli, Cem Yılmaz aşkını Serenay Sarıkaya bitirdi" sözlerini sarf etmişti.

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Cem Yılmaz’dan ayrılan Serenay Sarıkaya’nın tazminat başvurusu reddedildi

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Bu sözler üzerine Serenay Sarıkaya, 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere Sarıkaya'nın davasını reddetti.

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Cem Yılmaz’dan ayrılan Serenay Sarıkaya’nın tazminat başvurusu reddedildi

DAVALAR PEŞPEŞE

Öte yandan hem Cem Yılmaz hem de Serenay Sarıkaya açtıkları davalarla gündeme geldi bol bol. Serenay Sarıkaya, kendisiyle ilgili ortaya atılan 'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor' şeklindeki iddialara sessiz kalmadı.