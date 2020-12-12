Cem Yılmaz’dan ayrılan Serenay Sarıkaya’nın tazminat başvurusu reddedildi

Yılın aşkına imza atan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın ilişkisi uzun sürmedi. Çift bir süre önce yollarını ayırırken geriye pek çok dedikodu kaldı. bunlardan biri de Serenay Sarıkaya'nın Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın arasına girdiği yönünde olanlardı. Sarıkaya, bu konu hakkında haber yapan Bircan Bali ve Ece Erken hakkında dava açtı. Ancak mahkemeden beklediği sonucu alamadı.