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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Sevcan Yaşar kendisini darbeden Sermiyan Midyat'a karşı geri adım atmadı: Affetmiyorum! Sevcan Yaşar kendisini darbeden Sermiyan Midyat'a karşı geri adım atmadı: Affetmiyorum!
Oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, bir dönem birliktelik yaşadığı Sevcan Yaşar'ı darbettiği iddiasıyla dava açıldı. Sevcan Yaşar'ı darp ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 3 ayrı suçtan dava açılan Midyat'ın 8 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Sevcan Yaşar hakkında ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Yaşar, ünlü oyuncunun özür dileme çabalarına karşılık vermedi. Üç farklı suçlamayla Midyat'ı dava eden Yaşar, "Belki benden sonraki kadının hayatı kurtulacak" dedi.
Giriş Tarihi: 11.11.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 12:43
Kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında önceki gün "kasten yaralama", "zincirleme tehdit" ve "zincirleme hakaret" suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, "Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim" demişti.
Fakat Midyat, basına bu açıklamaları yaparken bir yandan da avukatı aracılığıyla Sevcan Yaşar'a tam 41 sayfalık bir özür metni göndermiş.
Bu girişimi sonuç vermeyince de arkadaşlarını araya sokup oyuncuya ulaşmaya çalışmış ve kendisini affetmesini istemiş.
Önceki gün Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'a konuşan Sevcan Yaşar, Midyat'ı affetmediğini ve ilk duruşmanın 15 Ocak'ta görüleceğini söyledi. Yaşar, "Uzlaşmayı kabul edersem, her türlü talebimin yerine getirileceği söylendi bana avukatı tarafından. Ama ben geri adım atmıyorum. Kimse atmasın! Bu, belki de benden sonraki kadının hayatını kurtaracak" diye konuştu.