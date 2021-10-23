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Kim Milyoner’de ters köşe yapan Çernobil ve Fukuşima soru!

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 22 Ekim 2021 tarihli 956. bölümünde yine ilginç anlar yaşandı. "1986'daki Çernobil ve 2011'deki Fukuşima nükleer felaketleri sonrasında radyoaktif maddelerin temizlenmesi amacıyla santrallerin çevresine hangisi dikilmiştir?" sorusuna kadın yarışmacı bakın hangi yanıtı vererek ters köşe oldu. İşte Milyoner'in tamamı...

Giriş Tarihi: 23.10.2021 01:21
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Kim Milyoner’de ters köşe yapan Çernobil ve Fukuşima soru!

ATV'nin ilgiyle izlenen genel kültür ve bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 22 Ekim 2021 tarihli 956. bölümü yine heyecanlı anlara sahne oldu.

Usta sanatçı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla bu akşamki Milyoner yeni bölümde yarışmacıya yöneltilen "1986'daki Çernobil ve 2011'deki Fukuşima nükleer felaketleri sonrasında radyoaktif maddelerin temizlenmesi amacıyla santrallerin çevresine hangisi dikilmiştir?" sorusu büyük merak konusu oldu. İşte "1986'daki Çernobil ve 2011'deki Fukuşima nükleer felaketleri sonrasında radyoaktif maddelerin temizlenmesi amacıyla santrallerin çevresine hangisi dikilmiştir?" şeklindeki Milyoner sorusu ve doğru cevabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Milyoner’de ters köşe yapan Çernobil ve Fukuşima soru!
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Kim Milyoner’de ters köşe yapan Çernobil ve Fukuşima soru!
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Kim Milyoner’de ters köşe yapan Çernobil ve Fukuşima soru!
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Kim Milyoner’de ters köşe yapan Çernobil ve Fukuşima soru!