Feyza Aktan ve Özcan Deniz gerginliği tam gaz devam ediyor: Yine olsa yine yaparım

2 sene önce çekişmeli geçen boşanma davasının ardından yollarını Feyza Aktan ve Özcan Deniz şimdi de çocuklarının velayeti için savaşa girdi. Eski çiftin mahkeme dosyasında bulunan kavga videosu dün internette yayınlandıktan sonra gündeme oturdu. Feyza Aktan skandal görüntülerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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