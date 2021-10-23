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Feyza Aktan ve Özcan Deniz gerginliği tam gaz devam ediyor: Yine olsa yine yaparım

2 sene önce çekişmeli geçen boşanma davasının ardından yollarını Feyza Aktan ve Özcan Deniz şimdi de çocuklarının velayeti için savaşa girdi. Eski çiftin mahkeme dosyasında bulunan kavga videosu dün internette yayınlandıktan sonra gündeme oturdu. Feyza Aktan skandal görüntülerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 23.10.2021 12:30
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Feyza Aktan ve Özcan Deniz gerginliği tam gaz devam ediyor: Yine olsa yine yaparım

2 sene önce yollarını ayıran Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davası sürerken, ikili arasında yaşanan bir kavga videosu magazin dünyasına bomba gibi düştü.

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Feyza Aktan ve Özcan Deniz gerginliği tam gaz devam ediyor: Yine olsa yine yaparım

Hakime sunulan kavga anı ile ilgili görüntülerde Feyza Aktan'ın evine giden Özcan Deniz'in 15 Eylül günü eski eşiyle tartışma yaşadığı anlatıldı.

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Feyza Aktan ve Özcan Deniz gerginliği tam gaz devam ediyor: Yine olsa yine yaparım

FEYZA AKTAN DELİYE DÖNDÜ

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in "Çocuğun kıyafetlerini giydir, arabada bekliyorum, 5 dakikan var" dediği esnada Feyza Aktan'ın öfkeyle gelip Özcan Deniz'e tokat attığı ve bağırarak Deniz'i tartaklayıp üzerindeki tişörtünü yırttığı görüntülere yansıdı.

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Feyza Aktan ve Özcan Deniz gerginliği tam gaz devam ediyor: Yine olsa yine yaparım

Feyza Aktan'ın ablası ve yan villada oturan Deniz'in abisinin eşinin ikiliyi ayırmaya çalışmasıyla olay sona erdi.

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Feyza Aktan ve Özcan Deniz gerginliği tam gaz devam ediyor: Yine olsa yine yaparım

FEYZA SUSKUNLUĞUNU BOZDU: MONTAJ

Söz konusu videoyla ilgili açıklama yapan Feyza Aktan, görüntülerin montajlandığını söyledi: