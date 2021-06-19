19 Haziran 2021, Cumartesi
ANA SAYFA
Sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım’dan Hadise açıklaması
Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış, Yıldırım'ın Ebru Gündeş'le görüşmesinin ardından jet hızıyla ilişkiyi sonlandırdığı haberleri gündeme gelmişti. Günler sonra sessizliğini bozan Yıldırım, ayrılık kararını doğrularken magazin kulislerinde dönen iddialarıa da yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 19.06.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 16:05
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12