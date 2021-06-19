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Haberler Galeri Sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım’dan Hadise açıklaması

Sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım’dan Hadise açıklaması

Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış, Yıldırım'ın Ebru Gündeş'le görüşmesinin ardından jet hızıyla ilişkiyi sonlandırdığı haberleri gündeme gelmişti. Günler sonra sessizliğini bozan Yıldırım, ayrılık kararını doğrularken magazin kulislerinde dönen iddialarıa da yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 19.06.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 16:05
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Sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım’dan Hadise açıklaması

İddiaya göre; Kaan Yıldırım, Ebru Gündeş ile telefon görüşmesi yaptı. Şarkıcıdan gerçekleri öğrendikten sonra Hadise'yle ilişkisini noktaladığı öne sürüldü.

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Sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım’dan Hadise açıklaması

"ÜÇÜNCÜ ŞAHISLA MUHATAP OLMAM"

Ünlü oyuncu, "Hakkımda çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum" başlığı ile Instagram hesabının hikaye bölümünden flaş bir paylaşıma imza attı.

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Sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım’dan Hadise açıklaması

Magazin gündeminden düşmeyen Yıldırım, "Benim üçüncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

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Sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım’dan Hadise açıklaması

"HADİSE İLE GÜZEL BİR İLİŞKİ YAŞADIK"

34 yaşındaki ünlü isim, "Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici" mesajıyla, ayrılık kararına ilişkin dedikodulara son noktayı koydu.

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Sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım’dan Hadise açıklaması

Yıldırım, "Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" açıklamasını yaptı.