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Haberler Galeri Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar bir ayda sekiz kilo verdi!

Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar bir ayda sekiz kilo verdi!

Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar bir süre önce tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Sevcan Yaşar geçtiğimiz haftalarda karakola başvurarak fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle Sermiyan Midyat'tan şikayetçi oldu. Daha önce de adı çeşitli darp olaylarına karışan Sermiyan Midyat'tan defalarca kez şiddet gördüğünü belirten Yaşar, bu olayların ardından Ayvalık'a gitti. Yaşadıklarının etkisinden çıkamayan Sevcan Yaşar, bir ayda sekiz kilo verdiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 14:41
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Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar bir ayda sekiz kilo verdi! GALERİ DEVAM EDİYOR

Bir süre önce Sermiyan Midyat ile aşk yaşamaya başlayan Sevcan Yaşar, fiziki ve psikolojik şiddet gördüğü için Sermiyan Midyat ile yollarını ayırmıştı.

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Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar bir ayda sekiz kilo verdi!

Daha önce de adı çeşitli darp olaylarına karışan Midyat yaşananları reddederken Sevcan'ın avukatı açıklama yapmış ve yaşananları şöyle anlatmıştı:

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Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar bir ayda sekiz kilo verdi!

"Sevcan, 4 Mayıs'ta birlikte yaşadıkları konutta ilişkisini noktalamak istedi.

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Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar bir ayda sekiz kilo verdi!

Fakat Sermiyan Midyat'ın fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldı. Sevcan, 155 Polis İmdat'ı' aradı.

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Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar bir ayda sekiz kilo verdi!

Ardından polisler gelip tutanak tuttu ve Sevcan onların eşliğinde hastaneye sevk edildi.