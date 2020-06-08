Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar bir ayda sekiz kilo verdi!

Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar bir süre önce tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Sevcan Yaşar geçtiğimiz haftalarda karakola başvurarak fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle Sermiyan Midyat'tan şikayetçi oldu. Daha önce de adı çeşitli darp olaylarına karışan Sermiyan Midyat'tan defalarca kez şiddet gördüğünü belirten Yaşar, bu olayların ardından Ayvalık'a gitti. Yaşadıklarının etkisinden çıkamayan Sevcan Yaşar, bir ayda sekiz kilo verdiğini açıkladı.