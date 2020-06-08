Meryem Uzerli paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı

GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dönemde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Meryem Uzerli, yaptığı son paylaşımla sosyal medyayı salladı. 9 yaşında Almanya'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Uzerli, kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni geldi. İşte Meryem Uzerli'nin beğeni yağan o fotoğrafı...