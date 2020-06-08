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Meryem Uzerli paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle büyük bir başarı yakalayan Meryem Uzerli, ekrana verdiği aranın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Uzerli'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı. 9 yaşında Almanya'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Uzerli, kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni geldi.
Giriş Tarihi: 08.06.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 15:54
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