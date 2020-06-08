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Meryem Uzerli paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle büyük bir başarı yakalayan Meryem Uzerli, ekrana verdiği aranın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Uzerli'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı. 9 yaşında Almanya'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Uzerli, kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni geldi.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 15:54
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Meryem Uzerli paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dönemde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Meryem Uzerli, yaptığı son paylaşımla sosyal medyayı salladı. 9 yaşında Almanya'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Uzerli, kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni geldi. İşte Meryem Uzerli'nin beğeni yağan o fotoğrafı...

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Meryem Uzerli paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı

OKTAY KAYNARCA

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Meryem Uzerli paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı

OKTAY KAYNARCA

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Meryem Uzerli paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı

KENAN İMİRZALİOĞLU

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Meryem Uzerli paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı

AKIN AKINÖZÜ