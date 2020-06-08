Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı engel tanımadı! Kimse görmeden...

Hadise ve Kaan Yıldırım, aşklarıyla bu yıla damga vururken karantina sürecinin de en çok konuşulan çifti oldu. Aşklarını gözlerden uzakta yaşamak isteyen çift, koronavirüs günlerini de birbirlerinin evlerinde geçirdi. Hadise, önceki gün de Yıldırım'ın Ulus'ta bulunan evine girerken görüntülendi. Yaşanan salgın yüzünden kontrole takılan Hadise'nin aracı, güvenlik tarafından durduruldu.