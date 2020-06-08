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Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı engel tanımadı! Kimse görmeden...

Hadise ve Kaan Yıldırım, aşklarıyla bu yıla damga vururken karantina sürecinin de en çok konuşulan çifti oldu. Aşklarını gözlerden uzakta yaşamak isteyen çift, koronavirüs günlerini de birbirlerinin evlerinde geçirdi. Hadise, önceki gün de Yıldırım'ın Ulus'ta bulunan evine girerken görüntülendi. Yaşanan salgın yüzünden kontrole takılan Hadise'nin aracı, güvenlik tarafından durduruldu.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 13:24 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 13:27
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Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı engel tanımadı! Kimse görmeden…
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı engel tanımadı! Kimse görmeden… GALERİ DEVAM EDİYOR

Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte olan Hadise, bulduğu her fırsatta soluğu sevgilisinin evinde alıyor.

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Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı engel tanımadı! Kimse görmeden…
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı engel tanımadı! Kimse görmeden…

Birlikte görüntülenmemek için sık sık Yıldırım'ın Ulus'taki evine giden Hadise, geçtiğimiz gün de oradaydı.

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Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı engel tanımadı! Kimse görmeden…
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı engel tanımadı! Kimse görmeden…

Yıldırım'ın oturduğu siteye girerken görevliler tarafından durdurulan Hadise, koronavirüs salgını nedeniyle görevlilerin kontrolünden geçti. Güvenlik amaçlı Hadise'nin de ateşini ölçtüğü öğrenildi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı engel tanımadı! Kimse görmeden…
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı engel tanımadı! Kimse görmeden…

Bir süre Yıldırım'ın evinde kalan Hadise, sonra evinin yolunu tuttu.

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Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı engel tanımadı! Kimse görmeden…
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı engel tanımadı! Kimse görmeden…