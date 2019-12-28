Sermet Erkin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Sermet Erkin kaç yaşında, nereli?

Dünden bugüne; illüzyon yaşamı ile, pek çok ilki gerçekleştirerek yeniliği denemiş olan sanatçının sanat çalışmaları, değişik kurumlardan aldığı ödüller, hakkında çıkan yazılar, seyircilerin takdirleri vb göstergeler, illüzyon dünyasındaki yıldızının neden en parlak olduğunun belgesel kanıtlarıdır.

Yurt dışında; ABD, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Başkurdistan, Belçika, Bulgaristan, Çekoslavakya (1983), Çuvaşistan, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İsrail, İsviçre, Kırgızistan, KKTC, Macaristan, Nahcivan, Özbekistan, Rusya Federasyonu ve Tataristan' da çeşitli temsiller vermiş, bu ülkelerin en ünlü gece klüpleri, varyete salonları ile sirklerinde çalışmıştır.

Yurt içinde ise; pek çoğuna değişik zamanlarda birden fazla gitmek şeklinde il, ilçe toplam 226 yerde gösteri yapmıştır.