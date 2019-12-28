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Sermet Erkin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Sermet Erkin kaç yaşında, nereli?
Sermet Erkin kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Sermet Erkin kimdir sorusuna yarışmanın takipçileri yanıt arıyor. Bir döneme damgasını vuran "sihirbaz" Sermet Erkin, yurt içi ve yurt dışında illüzyon gösterileri yapmıştı. İllüzyon sanatı ile birlikte çocukluğundan beri sahne sanatlarının tümüne ilgi duymuş olan Sermet Erkin, sanat yaşamının yanı sıra yazarlık da yapmaktadır.
Giriş Tarihi: 28.12.2019 22:05 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 22:06
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