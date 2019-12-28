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Sermet Erkin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Sermet Erkin kaç yaşında, nereli?

Sermet Erkin kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Sermet Erkin kimdir sorusuna yarışmanın takipçileri yanıt arıyor. Bir döneme damgasını vuran "sihirbaz" Sermet Erkin, yurt içi ve yurt dışında illüzyon gösterileri yapmıştı. İllüzyon sanatı ile birlikte çocukluğundan beri sahne sanatlarının tümüne ilgi duymuş olan Sermet Erkin, sanat yaşamının yanı sıra yazarlık da yapmaktadır.

Giriş Tarihi: 28.12.2019 22:05 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 22:06
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Sermet Erkin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Sermet Erkin kaç yaşında, nereli?

Sermet Erkin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Sermet Erkin kimdir, kaç yaşında, nereli? Yaptığı illüzyon gösterileriyle hatırlanacak Sermet Erkin illüzyon yaşamı ile sahne sanatlarına yenilikler kazandırmıştır. Sermet Erkin, bir dönem kendi adına tiyatro topluluğu kurarak tiyatro sanatçılığını bir süre daha yürütmüştür. Bu gün çeşitli kentlerimizde düzenlediği tiyatro festivalleri ve yaptığı piyes, kitap ve belge koleksiyonları vs. sayesinde, tiyatro ile olan bağını kopartmadan sürdürmektedir.

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Sermet Erkin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Sermet Erkin kaç yaşında, nereli?

SERMET ERKİN KİMDİR?

1974 yılında profesyonel illüzyon yaşamı başlamış olan sanatçı, bu güne dek yurt içi ve dışında yüzlerce gösteri yapmış, pek çok televizyon programına katılmış, onsekizbuçuk yıl İstanbul Kervansaray Gazinosu'nda çalışarak erişilmez bir rekor kırmıştır, aynı gazinoda bir süre eşi Nuray Erkin türkü söylemiştir. Bando, Sermet Erkin'le, Anılarda Kalanlar, Sermet Erkin'le Yıldızların Altında gibi bir çok programı da eşi ile birlikte hazırlayıp sunmuştur.

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Sermet Erkin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Sermet Erkin kaç yaşında, nereli?

Dünden bugüne; illüzyon yaşamı ile, pek çok ilki gerçekleştirerek yeniliği denemiş olan sanatçının sanat çalışmaları, değişik kurumlardan aldığı ödüller, hakkında çıkan yazılar, seyircilerin takdirleri vb göstergeler, illüzyon dünyasındaki yıldızının neden en parlak olduğunun belgesel kanıtlarıdır.

Yurt dışında; ABD, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Başkurdistan, Belçika, Bulgaristan, Çekoslavakya (1983), Çuvaşistan, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İsrail, İsviçre, Kırgızistan, KKTC, Macaristan, Nahcivan, Özbekistan, Rusya Federasyonu ve Tataristan' da çeşitli temsiller vermiş, bu ülkelerin en ünlü gece klüpleri, varyete salonları ile sirklerinde çalışmıştır.

Yurt içinde ise; pek çoğuna değişik zamanlarda birden fazla gitmek şeklinde il, ilçe toplam 226 yerde gösteri yapmıştır.

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Sermet Erkin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Sermet Erkin kaç yaşında, nereli?

1976 yılında başladığı gazeteciliğini Sosyete Dedikodu Dergisi, Hürriyet, Milliyet, Sabah gazetelerindenden sonra, uzun bir süre Gunaydın Gazetesi'nde tam sayfa hazırlamış olduğu "Çocuk Sayfası" ile devam ettirmiş daha sonra - Yayın Yönetmeni- olarak çalışmaya başladığı Bando Çocuk Dergisi'nde sürdürmüştür.

Bazı yazıları çeşitli okul dergileriyle kitaplarına okuma ve çalışma parçası olarak alınmıştır. Gelişim Larousse Ansiklopedisi'nin yazım kadrosunda bulunmuştur.

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Sermet Erkin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Sermet Erkin kaç yaşında, nereli?

Sanat yaşamında daima farklı projeler getirerek, hep yapılmayanı yapma peşinde koşmuştur. Bunlardan bazıları; Türkiye'de ilk defa isim hakkı ile beraber sunduğu illüzyon resitalleri, illüzyon gazetesi, illüzyon öğretimine yönelik Sihirli Kutu adlı illüzyon seti, 0900'lü hatların kullanımıyla illüzyon dersleri, illüzyon öğreten kitaplar, revü tarzı gösteriler, İstanbul Radyosu'nda illüzyon programları, gazetelerin verdiği illüzyon malzemeleri ile promosyon kampanyaları, pek çok yönden sadece çocuklara yönelik çalışmaları olan Varyete Gemisi, firma gösterileri için özel tasarım illüzyon oyunları, loto sonucunu bilme oyunu ve konferanslar.