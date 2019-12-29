Milyoner'e damga vuran 'uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi' sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 855. yeni bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster 855.yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'in 855.yeni bölümü bir kez daha birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken, yeni bölüme Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te "uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi" unvanını hangisinin oynayarak kazanmıştır? sorusu damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 855.yeni bölümüne damga vuran o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 00:38 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 00:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





