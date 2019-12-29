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Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor, evi nerede? Masterchef Güzide kimdir, kaç yaşında?
Masterchef Güzide kimdir? Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor, evi nerede? Sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'ye veda eden son isim belli oldu. Cemre, Alican ve Güzide finale kalmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Son eleme gecesinde Güzide elenerek hayallerine veda etti. Sosyal medyada yapılan yorumlar nedeniyle gözyaşlarına boğulan Güzide, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Peki, Masterchef Güzide kimdir? İşte, Masterchef Güzide hakkında tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 29.12.2019 00:22 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 00:22
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