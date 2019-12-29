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Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor, evi nerede? Masterchef Güzide kimdir, kaç yaşında?

Masterchef Güzide kimdir? Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor, evi nerede? Sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'ye veda eden son isim belli oldu. Cemre, Alican ve Güzide finale kalmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Son eleme gecesinde Güzide elenerek hayallerine veda etti. Sosyal medyada yapılan yorumlar nedeniyle gözyaşlarına boğulan Güzide, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Peki, Masterchef Güzide kimdir? İşte, Masterchef Güzide hakkında tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 00:22 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 00:22
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Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor, evi nerede? Masterchef Güzide kimdir, kaç yaşında?

Masterchef Güzide kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef Güzide'nin evi nerede? Masterchef yarışmasında finale bir adım kala heyecan tüm hızıyla sürüyor. Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor? Yarı final gecesinde Güzide'nin gözyaşlarına boğulmasının ardından vatandaşlar Masterchef Güzide kimdir sorusuna yanıt arıyor. Güzide Mertcan, "7 milyon TL'lik ev" haberleri ve sonrasında yaptığı açıklama ile konuşulmaya devam ediyor. İşte, Güzide Mertcan hakkında merak edilenler!

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Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor, evi nerede? Masterchef Güzide kimdir, kaç yaşında?

GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Masterchef Türkiye yarışmacısıdır. Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 İzmir doğumludur. 31 yaşındadır. Celal Bayar Üniversitesi mezunu.

GÜZİDE MERTCAN NE İŞ YAPIYOR?

Evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor. Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik aldı. Şuan yeni güzellik merkezi tadilat sürecinde.

Instagram'da en özel anlarını paylaşan Güzide Mertcan'ın 337 bin takipçisi var.

Instagram'da paylaştığı ev fotoğrafı ve videolarından sonra topa tutulan, lüks içinde yaşadığı iddiaları dilden dile dolanan Güzide Mertcan'ın, eşinin mesleği merak konusu oldu.

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Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor, evi nerede? Masterchef Güzide kimdir, kaç yaşında?

GÜZİDE MERTCAN EVİ NEREDE?

Güzide Mertcan'ın villası gündem olmuştu. O iddalara ilişkin açıklama Güzide'den geldi: "Öncelikle daha önceleri açıklama yapma gereği dahi duymadığım ve insanların itibar etmeyeceğini düşündüğüm, ben ve ailem hakkında çıkan asılsız haber ve bilgiler hakkında, "Sükut ikrardandır" sözünden yola çıkarak açıklama yapmam elzem bir hal almıştır. Dün birçok haber sitesinde yayınlanan Güzidenin 7 milyonluk evi, Güzidenin lüks yaşantısı vb. başlıklı atılan art niyetli olduğunu düşündüğüm haberlere cevap vermek isterim." dedi.

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Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor, evi nerede? Masterchef Güzide kimdir, kaç yaşında?

GÜZİDE MERTCAN EŞİ KİMDİR?

Eşi hakkında Güzide şunları söyledi: "Öncelikle en çok yalan haber yapılan eşimin ne iş yaptığıyla başlamayayım. Gerçi araştırmak isteyen internete adını yazsa dahi doğru bilgiye ulaşabilirdi fakat belli ki uydurmak daha kolaylarına geldi. Eşim Kastamonu doğumlu. 8 kardeşin en sonuncusu. Babası köyde hocalık ta yapmış, kaynakçılıkta... Biz evlendiğimizde bir firmada maaşlı bir çalışandı. Sonrasında defalarca battığı ama hiç vazgeçmediği işe yeniden döndü. Ve simülatör üretmeye başladı."

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Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor, evi nerede? Masterchef Güzide kimdir, kaç yaşında?

1981 yılında Kastamonu'da doğan Mustafa Mertcan, Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı.