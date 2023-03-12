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Serkan Ortaç kimdir, neden öldü, kaç yaşında? Serdar Ortaç'ın kardeşinin hastalığı neydi? Hayatı ve hastalığı...
Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç 3,5 yıldır mücadele ettiği hastalığına yeni düştü. Kendisi de MS hastalığı ile mücadele eden ünlü pop sanatçısının yüreğine kardeş acısı düştü. Sanatçının yakınlarından baş sağlığı mesajları yağarken sevenleri de bir yandan Serkan Ortaç'ın ölüm nedenini ve hastalığını araştırmaya başladı. Peki Serkan Ortaç kimdir, neden öldü, kaç yaşında?