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Serdar Ortaç'ın zor anları! Kardeşi Serkan Ortaç'ın cenazesinde ayakta duramadı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç, geçirdiği enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ortaç'ın cenazesi Suadiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Serdar Ortaç'ın cenaze sırasında yaşadığı üzüntü nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Giriş Tarihi: 12.03.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 16:30
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Serdar Ortaç’ın zor anları! Kardeşi Serkan Ortaç’ın cenazesinde ayakta duramadı

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç (40) enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Serdar Ortaç’ın zor anları! Kardeşi Serkan Ortaç’ın cenazesinde ayakta duramadı

Serkan Ortaç'ın cenazesi Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

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Serdar Ortaç’ın zor anları! Kardeşi Serkan Ortaç’ın cenazesinde ayakta duramadı

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 40 yaşında hayatını kaybetti.

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Serdar Ortaç’ın zor anları! Kardeşi Serkan Ortaç’ın cenazesinde ayakta duramadı

Serkan Ortaç için Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Serkan Ortaç'ın ailesi, kardeşleri Serdar Ortaç ve Sertaç Ortaç taziyeleri kabul etti.

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Serdar Ortaç’ın zor anları! Kardeşi Serkan Ortaç’ın cenazesinde ayakta duramadı

SERDAR ORTAÇ AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Tören sırasında, Serdar Ortaç'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından, Serkan Ortaç'ın naaşı defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.