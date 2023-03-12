12 Mart 2023, Pazar
Serdar Ortaç'ın zor anları! Kardeşi Serkan Ortaç'ın cenazesinde ayakta duramadı
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç, geçirdiği enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ortaç'ın cenazesi Suadiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Serdar Ortaç'ın cenaze sırasında yaşadığı üzüntü nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Giriş Tarihi: 12.03.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 16:30
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