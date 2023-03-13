İnfluenza nasıl bulaşır, belirtileri neler, Tedavisi var mı? H1N1 Domuz Gribi nedir, öldürücü mü? Serdar Ortaç'ın kardeşinin hastalığı ne?

Domuz gribi nasıl bulaşır, öldürücü mü sorusunun cevabı merak ediliyor. Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç 4 yıldır tedavisini gördüğü H1N1 virüsü sonucu yaşamını yitirdi. Ateş, öksürük ve boğaz ağrısı gibi temel belirtileri bulunan hastalık ağır bir seyir izleyebiliyor. İşte domuz gribi (influenza) virüsüne ilişkin merak edilenler.