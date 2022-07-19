19 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Serkan Çayoğlu ile nikah masasına oturan Özge Gürel'in gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı

Serkan Çayoğlu ile nikah masasına oturan Özge Gürel'in gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı

Yaklaşık 7 yıldır aşk yaşayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, Almanya'da nikah masasına oturdu. Çayoğlu'nun ailesinin yaşadığı Karlsruhe kasabasında gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakınları katıldı. Özge Gürel'in nikah kombinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 19.07.2022 17:09 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 17:09
  • 1
  • 9
Serkan Çayoğlu ile nikah masasına oturan Özge Gürel’in gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı

7 yıl önce "Kiraz Mevsimi" dizisinin tanışıp birbirlerine aşık olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz haftalarda nişanlanmıştı. İki ünlü oyuncu, ilk olarak Almanya'nın Karlsruhe şehrinde nikah masasına oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Serkan Çayoğlu ile nikah masasına oturan Özge Gürel’in gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı

Serkan Çayoğlu'nun ailesinin yaşadığı Karlsruhe kasabasında gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

  • 3
  • 9
Serkan Çayoğlu ile nikah masasına oturan Özge Gürel’in gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı

Özge Gürel nikahta Özlem Kaya imzalı elbise giyerken, Serkan Çayoğlu ise Levon kordonciyan tarafından tasarlanan takım elbise tercih etti.

  • 4
  • 9
Serkan Çayoğlu ile nikah masasına oturan Özge Gürel’in gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı

Çift nikah hediyeleri için ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağış yaptı. Çift, daha sonra ise 2022 senesinin 13 Ağustos tarihinde İtalya'nın Verona kentinde düğün yapacak.

  • 5
  • 9
Serkan Çayoğlu ile nikah masasına oturan Özge Gürel’in gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı

Öte yandan; Fenomenler Ne Giymiş isimli Instagram hesabının haberine göre, oyuncunun saten kısa gelinliğinin fiyatı 15 bin 800, dünyaca ünlü markaya ait olan inci detaylı ayakkabısı 28 bin TL...