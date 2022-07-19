HaberlerGaleriSerkan Çayoğlu ile nikah masasına oturan Özge Gürel'in gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı
Serkan Çayoğlu ile nikah masasına oturan Özge Gürel'in gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı
Yaklaşık 7 yıldır aşk yaşayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, Almanya'da nikah masasına oturdu. Çayoğlu'nun ailesinin yaşadığı Karlsruhe kasabasında gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakınları katıldı. Özge Gürel'in nikah kombinin fiyatı ise dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 19.07.2022 17:09Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 17:09