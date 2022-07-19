19 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Esra Erol’un havuz başı pozu sosyal medyayı salladı! Eşi Ali Özbir kayıtsız kalamadı

Esra Erol’un havuz başı pozu sosyal medyayı salladı! Eşi Ali Özbir kayıtsız kalamadı

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla her gün izleyici ile buluşan Esra Erol, sezon finalinin ardından ailesiyle tatile çıktı. Bodrum'da güneşin ve kumun tadını çıkaran güzel sunucu havuz başından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Esra Erol'un pozlarına eşi Ali Özbir de kayıtsız kalamadı. İşte o pozlar...

Giriş Tarihi: 19.07.2022 16:19 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 16:20
  • 1
  • 119
Esra Erol’un havuz başı pozu sosyal medyayı salladı! Eşi Ali Özbir kayıtsız kalamadı

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından ailesi ile birlikte tatile çıkan Esra Erol soluğu Bodrum'da aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 119
Esra Erol’un havuz başı pozu sosyal medyayı salladı! Eşi Ali Özbir kayıtsız kalamadı

Erol tatil için verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

  • 3
  • 119
Esra Erol’un havuz başı pozu sosyal medyayı salladı! Eşi Ali Özbir kayıtsız kalamadı

Erol havuz başında verdiği birbirinden renkli pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

  • 4
  • 119
Esra Erol’un havuz başı pozu sosyal medyayı salladı! Eşi Ali Özbir kayıtsız kalamadı

"ÇOK GÜZELSİNİZ TANIŞSAK MI?"

Hem güzelliği hem fit haliyle hayran bırakan ünlü sunucu pembe şort gömlek takımıyla hayranlarından tam not aldı

  • 5
  • 119
Esra Erol’un havuz başı pozu sosyal medyayı salladı! Eşi Ali Özbir kayıtsız kalamadı

"Beklenilen fotoğraflar geldi", "Allah seni nazarlardan korusun", "Kim der iki çocuk annesi" gibi yorumlar yapılan Erol'a eşi Ali Özbir de dayanamadı.