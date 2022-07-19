Esra Erol’un havuz başı pozu sosyal medyayı salladı! Eşi Ali Özbir kayıtsız kalamadı

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla her gün izleyici ile buluşan Esra Erol, sezon finalinin ardından ailesiyle tatile çıktı. Bodrum'da güneşin ve kumun tadını çıkaran güzel sunucu havuz başından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Esra Erol'un pozlarına eşi Ali Özbir de kayıtsız kalamadı. İşte o pozlar...