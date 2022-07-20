Leyla Lydia Tuğutlu sessiz sedasız evlendi! "Biz o işi hallettik"

Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'dan sürpriz bir haber geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, önceki gün yakın arkadaşı Cansu Tosun'un düzenlediği lansmana katıldı. Gazetecilerle sohbet eden Tuğutlu, Almanya'da evlendiğini açıkladı. Ekranların aranan yüzü olan Alman asıllı Türk oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. İşte detaylar...