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Leyla Lydia Tuğutlu sessiz sedasız evlendi! "Biz o işi hallettik"

Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'dan sürpriz bir haber geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, önceki gün yakın arkadaşı Cansu Tosun'un düzenlediği lansmana katıldı. Gazetecilerle sohbet eden Tuğutlu, Almanya'da evlendiğini açıkladı. Ekranların aranan yüzü olan Alman asıllı Türk oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 09:30
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Leyla Lydia Tuğutlu sessiz sedasız evlendi! Biz o işi hallettik

2008 Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve Berlin doğumlu oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu Es-Es dizisi ile televizyon dünyasına giriş yapmıştı. Güzel oyuncu asıl çıkışını ise, ATV'de yayımlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakteriyle yakalamıştı.

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Leyla Lydia Tuğutlu sessiz sedasız evlendi! Biz o işi hallettik

Ekranın sevilen isimlerinden olan Tuğutlu, önceki gün yakın arkadaşı Cansu Tosun'un kendi yarattığı markasının lansmanında görüntülendi.

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Leyla Lydia Tuğutlu sessiz sedasız evlendi! Biz o işi hallettik

Gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu müjdeli haberi verdi.

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Leyla Lydia Tuğutlu sessiz sedasız evlendi! Biz o işi hallettik

Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile evlendiğini açıkladı.

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Leyla Lydia Tuğutlu sessiz sedasız evlendi! Biz o işi hallettik

Oyuncu, "Şu anda söylemek istiyorum artık, pandemi öncesinde ben evlilik teklifimi zaten almıştım. Geçtiğimiz aylarda Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün ile hızlıca evlendik ve geldik" dedi.