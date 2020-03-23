Serin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle kısa sürede ekranların en çok konuşulan isimlerinden olan Hivda Zizan Alp gerçek hayatta bambaşka biri çıktı. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Hivda Zizan Alp Fi dizisinde canlandırdığı Ada karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanınmıştı. Sefirin Kızı dizisinde neşeli ve samimi halleriyle izleyicinin beğenisini toplayan Elvan karakterina hayat veren Alp'in özel hayatını mercek altın alanlar ortaya çıkan fotoğraflarına inanamadı. İşte Hivda Zizan Alp'in o fotoğrafları...