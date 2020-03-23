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Serin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle kısa sürede ekranların en çok konuşulan isimlerinden olan Hivda Zizan Alp gerçek hayatta bambaşka biri çıktı. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Hivda Zizan Alp Fi dizisinde canlandırdığı Ada karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanınmıştı. Sefirin Kızı dizisinde neşeli ve samimi halleriyle izleyicinin beğenisini toplayan Elvan karakterina hayat veren Alp'in özel hayatını mercek altın alanlar ortaya çıkan fotoğraflarına inanamadı. İşte Hivda Zizan Alp'in o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 23.03.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 18:01
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Serin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti

Sefirin Kızı dizisi son zamanların en çok konuşulan yapımlarından olurken dizide Elvan karekterine hayat veren Hivda Zizan Alp en çok dikkat çeken isim oldu.

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Serin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti

Hivda Zizan Alp başarılı oyunculuğu ile göz doldururken dizide neşeli ve samimi halleriyle izleyicinin beğenisini toplayan Hivda Zizan Alp gerçekte resmen bambaşka biri çıktı.

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Serin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti

Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Hivda Zizan Alp, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik-Keman Bölümünden mezunu. Sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağan Hivda Zİzan Alp'in hayatı merak konusu. İşte Sefirin Kızının Elvan'ı Hivda Zizan Alp'in merak edilenleri...

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Serin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti

HİVDA ZİZAN ALP KİMDİR?

Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 gününde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Yüksek öğretim eğitimi için Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü'nü okudu.

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Serin Kızı’nın Elvan’ı Hivda Zizan Alp ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti

Sonrasında eğitimine Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü ile devam etme kararı almış ve eğitimini başarıyla tamamlamıştır.