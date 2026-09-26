-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Selim Bayraktar'dan Serhat Kılıç'ın vefatı sonrası duygusal sözler: "Doktora götürecektim"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Selim Bayraktar, kısa süre önce hayatını kaybeden yakın arkadaşı Serhat Kılıç'la ilgili duygusal açıklamalarda bulundu. Kılıç'ı çok özlediğini dile getiren Bayraktar, vefatından bir gün önce yaşananları anlattı.

Selim Bayraktar'dan Serhat Kılıç'ın vefatı sonrası duygusal sözler: "Doktora götürecektim" 1

"Seksenler" dizisinde canlandırdığı Ergun Plak karakteriyle tanınan Serhat Mustafa Kılıç, 5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu.

Selim Bayraktar'dan Serhat Kılıç'ın vefatı sonrası duygusal sözler: "Doktora götürecektim" 2

Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Serhat Mustafa Kılıç için ilk tören İstanbul'daki Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi. Oyuncunun cenazesi ise doğum yeri olan Ankara'da toprağa verildi.

Serhat Mustafa Kılıçın son anları ATV Haberde SERHAT MUSTAFA KILIÇ'IN SON ANLARI ATV HABER'DE
Selim Bayraktar'dan Serhat Kılıç'ın vefatı sonrası duygusal sözler: "Doktora götürecektim" 3

"BAZEN OLACAK OLANIN ÖNÜNE GEÇEMİYORSUNUZ"

Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Serhat Mustafa Kılıç'la ilgili yakın arkadaşı Selim Bayraktar açıklamalarda bulundu. "Teşkilat" dizisinde birlikte rol almaya hazırlanan Kılıç hakkında Magazin News kameralarına konuşan Bayraktar, meslektaşını çok uzun yıllardır tanıdığını söyledi.

Selim Bayraktar'dan Serhat Kılıç'ın vefatı sonrası duygusal sözler: "Doktora götürecektim" 4

"VEFATINDAN BİR GÜN ÖNCE DOKTORA GÖTÜRECEKTİM"

"Serhat geçmişte kanser tedavisi görmüştü. Son set gününe kadar birlikteydik. Boynuyla ilgili bir sıkıntı yaşıyordu" diyen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vefat etmeden bir gün önce onu doktora götürecektim ama gelemedi. 'Yalnız mısın?' dedim, 'Değilim' dedi. Meğer yalnızmış. Bazen olacak olanın önüne geçemiyorsunuz. Ben Serhat'ı çok özlüyorum."

Selim Bayraktar'dan Serhat Kılıç'ın vefatı sonrası duygusal sözler: "Doktora götürecektim" 5

"SIRA DIŞI BİR ADAMDI"

Öte yandan Selim Bayraktar, Kılıç için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Konservatuvar zamanından beri kabına sığmayan, çok özel bir akıl ve düşünce adamıydı. Sıra dışı bir adamdı. Bir odaya girince fark edilir, odadan gitse bile orada kalırdı. Belki bugün Serhat için perde kapanmış olabilir ama bütün arkadaşları bir araya geldiğinde onu anacak ve alkışları hiçbir zaman bitmeyecek."

Selim Bayraktar'dan Serhat Kılıç'ın vefatı sonrası duygusal sözler: "Doktora götürecektim" 6

SEKSENLER DİZİSİYLE HAFIZALARA KAZINDI

1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve aslen Malatyalı olan Serhat Mustafa Kılıç, eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Profesyonel olarak ilk kez Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Kılıç, daha sonra Diyarbakır ve Erzurum Devlet Tiyatroları'nda görev yaptı.

Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda rol alan Kılıç; "Bizim Evin Halleri", "Hatırla Sevgili" ve "Ezel" gibi projelerin yanı sıra "Seksenler" dizisinde de rol aldı. "Ergun Plak" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, daha sonra "Söz", "Maraşlı", "Kuruluş Osman", "Kirli Sepeti" ve "Mehmed: Fetihler Sultanı" gibi yapımlarda yer aldı.

Selim Bayraktar'dan Serhat Kılıç'ın vefatı sonrası duygusal sözler: "Doktora götürecektim" 7

Son olarak "Teşkilat" dizisinin yeni sezonunda rol alması beklenen oyuncunun, vefatından birkaç gün önce sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldığı da öne sürüldü.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kılıç, 2014 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan, Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kış Uykusu" filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Oyuncu, bu filmdeki performansıyla 47. SİYAD Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı dalında aday gösterildi.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu boşandı! Tek celsede sona eren evlilikte dikkat çeken detay
Sonraki Galeri
Deniz Baysal ve Barış Yurtçu boşandı! Tek celsede sona eren evlilikte dikkat çeken detay
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin