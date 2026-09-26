Selim Bayraktar'dan Serhat Kılıç'ın vefatı sonrası duygusal sözler: "Doktora götürecektim"
Selim Bayraktar, kısa süre önce hayatını kaybeden yakın arkadaşı Serhat Kılıç'la ilgili duygusal açıklamalarda bulundu. Kılıç'ı çok özlediğini dile getiren Bayraktar, vefatından bir gün önce yaşananları anlattı.
"Seksenler" dizisinde canlandırdığı Ergun Plak karakteriyle tanınan Serhat Mustafa Kılıç, 5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu.
Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Serhat Mustafa Kılıç için ilk tören İstanbul'daki Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi. Oyuncunun cenazesi ise doğum yeri olan Ankara'da toprağa verildi.
"BAZEN OLACAK OLANIN ÖNÜNE GEÇEMİYORSUNUZ"
Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Serhat Mustafa Kılıç'la ilgili yakın arkadaşı Selim Bayraktar açıklamalarda bulundu. "Teşkilat" dizisinde birlikte rol almaya hazırlanan Kılıç hakkında Magazin News kameralarına konuşan Bayraktar, meslektaşını çok uzun yıllardır tanıdığını söyledi.
"VEFATINDAN BİR GÜN ÖNCE DOKTORA GÖTÜRECEKTİM"
"Serhat geçmişte kanser tedavisi görmüştü. Son set gününe kadar birlikteydik. Boynuyla ilgili bir sıkıntı yaşıyordu" diyen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Vefat etmeden bir gün önce onu doktora götürecektim ama gelemedi. 'Yalnız mısın?' dedim, 'Değilim' dedi. Meğer yalnızmış. Bazen olacak olanın önüne geçemiyorsunuz. Ben Serhat'ı çok özlüyorum."
"SIRA DIŞI BİR ADAMDI"
Öte yandan Selim Bayraktar, Kılıç için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Konservatuvar zamanından beri kabına sığmayan, çok özel bir akıl ve düşünce adamıydı. Sıra dışı bir adamdı. Bir odaya girince fark edilir, odadan gitse bile orada kalırdı. Belki bugün Serhat için perde kapanmış olabilir ama bütün arkadaşları bir araya geldiğinde onu anacak ve alkışları hiçbir zaman bitmeyecek."