SEKSENLER DİZİSİYLE HAFIZALARA KAZINDI

1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve aslen Malatyalı olan Serhat Mustafa Kılıç, eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Profesyonel olarak ilk kez Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Kılıç, daha sonra Diyarbakır ve Erzurum Devlet Tiyatroları'nda görev yaptı.

Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda rol alan Kılıç; "Bizim Evin Halleri", "Hatırla Sevgili" ve "Ezel" gibi projelerin yanı sıra "Seksenler" dizisinde de rol aldı. "Ergun Plak" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, daha sonra "Söz", "Maraşlı", "Kuruluş Osman", "Kirli Sepeti" ve "Mehmed: Fetihler Sultanı" gibi yapımlarda yer aldı.