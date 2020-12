Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemal Can Canseven nereli?

Cemal Can Canseven kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı programında Cemal Can Canseven'in performansı damga vuracak. Survivor 2020'ye damga vuran Cemal Can Canseven, O Ses Türkiye programında seyirci karşısına çıkıyor. Programı takip eden seyirciler, Cemal Can Canseven'in hayat hikayesini araştırıyor. Peki, Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemal Can Canseven nereli?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 18:55 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 18:55





