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Haberler Galeri Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemal Can Canseven nereli?

Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemal Can Canseven nereli?

Cemal Can Canseven kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı programında Cemal Can Canseven'in performansı damga vuracak. Survivor 2020'ye damga vuran Cemal Can Canseven, O Ses Türkiye programında seyirci karşısına çıkıyor. Programı takip eden seyirciler, Cemal Can Canseven'in hayat hikayesini araştırıyor. Peki, Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemal Can Canseven nereli?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 18:55 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 18:55
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Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemal Can Canseven nereli?

Cemal Can Canseven kimdir? Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu şarkı yarışması O Ses Türkiye'nin 2021 yılbaşı özel programına Cemal Can Canseven konuk oluyor. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'in hayat hikayesi İnternet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konuğu Cemal Can Canseven nereli?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemal Can Canseven nereli?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven İzmir'de dünyaya geldi. 24 yaşındaki Canseven'in annesi Rizeli olan Canseven'in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı.

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Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemal Can Canseven nereli?

Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı.

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Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemal Can Canseven nereli?

Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır.

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Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemal Can Canseven nereli?

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden olan Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır. Cemal Can Canseven Survivor 2020'nin şampiyonu olmuştur.