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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemal Can Canseven nereli? Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemal Can Canseven nereli? Cemal Can Canseven kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı programında Cemal Can Canseven'in performansı damga vuracak. Survivor 2020'ye damga vuran Cemal Can Canseven, O Ses Türkiye programında seyirci karşısına çıkıyor. Programı takip eden seyirciler, Cemal Can Canseven'in hayat hikayesini araştırıyor. Peki, Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemal Can Canseven nereli? Giriş Tarihi: 31.12.2020 18:55 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 18:55
Cemal Can Canseven kimdir? Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu şarkı yarışması O Ses Türkiye'nin 2021 yılbaşı özel programına Cemal Can Canseven konuk oluyor. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'in hayat hikayesi İnternet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konuğu Cemal Can Canseven nereli?
GALERİ DEVAM EDİYOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?
Cemal Can Canseven İzmir'de dünyaya geldi. 24 yaşındaki Canseven'in annesi Rizeli olan Canseven'in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı.
Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı.
Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır.
Sosyal medyanın fenomen isimlerinden olan Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır. Cemal Can Canseven Survivor 2020'nin şampiyonu olmuştur.