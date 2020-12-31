Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Cemal Can Canseven nereli?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven İzmir'de dünyaya geldi. 24 yaşındaki Canseven'in annesi Rizeli olan Canseven'in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı.