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Serhat Kılıç Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı! "Çok yetenekli biriydi"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kılıç'ın cenazesi, İstanbul'daki törenin ardından Ankara'ya gönderildi ve Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Serhat Kılıç Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı! "Çok yetenekli biriydi" 1

"Ezel", "Seksenler" ve "Kuruluş Osman" gibi sevilen yapımlarda rol alan usta oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Kılıç'ın ailesi, yakınları ve sanat dünyasından çok sayıda meslektaşının katıldığı törende oyuncunun sanat kariyerine dair anılar paylaşıldı. Törende duygu dolu anlara şahit olunurken, katılımcıların gözyaşları adeta sel oldu.

SERHAT KILIÇ'IN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU: TÖREN DÜZENLENİYOR
Törene Ertan Saban, Birol Güven, Bennu Yıldırımlar, Mahir İpek, Ahmet Mümtaz Taylan, Selim Bayraktar, Emre Karayel, Alina Boz, Umut Evirgen, Özlem Esmergül, Barış Falay ve Ayça Bingöl gibi pek çok ünlü isim katıldı.
Serhat Kılıç Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı! "Çok yetenekli biriydi" 2

5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde yaşamını yitiren 51 yaşındaki Kılıç'ın naaşı, 7 Eylül saat 12.00'de düzenlenen tören için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutun tören alanına getirilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat camiasından birçok isim ünlü oyuncuya son görevini yerine getirmek üzere törende bir araya geldi. Kılıç'ın sevgilisi Özlem E. ise oyuncuya son kez bakarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Serhat Kılıç Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı! "Çok yetenekli biriydi" 3

MESLEKTAŞLARINDAN DUYGUSAL VEDA

Kariyeri boyunca çok sayıda dizi, film ve reklam projesinde kamera karşısına geçen Serhat Kılıç için düzenlenen törende meslektaşları da söz aldı.

Oyuncunun sanat kariyerinden kesitlerin ve birlikte yaşadıkları anıların paylaşıldığı törende dostları ve çalışma arkadaşları yaptıkları konuşmalarla Kılıç'a veda etti.

Serhat Kılıç Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı! "Çok yetenekli biriydi" 4

"SERHAT'I İNDİRMEYE ÇALIŞTIM AMA YAPAMADIM"

Serhat Kılıç'ı genç yaşlarından bu yana tanıdığını belirten Ahmet Mümtaz Taylan, oyuncuyla Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda yollarının kesiştiğini söyledi. Kılıç'ın ilk oyununu kendisinin yönettiğini aktaran Taylan, oyuncunun enerjisinin hiçbir zaman tükenmediğini belirtti.

Taylan, Kılıç'ı şu sözlerle anlattı:

"Onu çok genç yaştayken tanıdım. Erzurum Devlet Tiyatrosunda ilk oyununu ben yönettim. Muazzam bir enerjisi vardı. Bazı oyuncuları yükseltmeye çalışırsınız. Ben Serhat'ı indirmeye çalıştım ama yapamadım, hayatı boyunca böyleydi. Hayır demeyi bilmezdi, iki üç işe evet der, üç kişilik çalışırdı. Okulsa okul, sinemaysa sinema. Uyandırmak zordu, uyutmak imkansızdı. Huzur içinde uyusun."

Serhat Kılıç Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı! "Çok yetenekli biriydi" 5

"ÇOK GÜLERDİ, ÇOK AĞLARDI, ÇOK SEVERDİ"

Kılıç ile "Seksenler" dizisinde birlikte çalıştıklarını söyleyen Birol Güven, oyuncunun küçük bir rolle başladığı projede kısa sürede dikkat çektiğini anlattı. Güven, Kılıç'ın kendisine verilen rolü büyüterek dizinin unutulmaz karakterlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Güven, "Serhat öyleydi her şeyi büyütüyordu. Ona bir kar topu verin çığ yapsın" diyerek Kılıç'ın hayata bakışını şöyle anlattı:

"Çok gülerdi, çok ağlardı, çok severdi, her şeyi çok yapardı.

Bir gün, 'Ankara'da oyunculuk kursu açacağım' dedi. Sonra geldi, 'Konservatuvara gideceğim' dedi.

Çok iyi bir şarkıcıydı. Şarkıcılığı ile insanları özellikle profesyonel isimleri şaşırtmayı çok seviyordu. Ne diyelim. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Varsa hakkımız helal olsun."

Serhat Kılıç Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı! "Çok yetenekli biriydi" 6

"30 YIL YETMEDİ SERHAT, YETMEDİ KARDEŞİM"

Serhat Kılıç'ın Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden arkadaşı olan Emre Karayel de törende duygusal anlar yaşadı. Kılıç ile 30 yıllık dostluklarının bulunduğunu belirten Karayel, arkadaşının kariyerinde kendisine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Karayel, Kılıç'ın kendisine yalnızca arkadaşlık etmediğini, aynı zamanda öğretmeni ve akıl hocası olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Gerçekten konuşmak zor şu anda. 30 yıllık arkadaşım benim. Serhat ile Bilkent'te tiyatro bölümünde tanıştık. Çok emek verdi bana, beni yetiştirdi. Diksiyonumu düzeltti. Oyunculuğuma katkı sağladı. Emek verdi bana.

Sonra yıllar geçti, okul bitti. Hepimiz başka yerlere savrulduk. İşler yaptık, başarılar yaşadık, hayal kırıklıkları yaşadık. Büyüdük, yaşlandık. Bazı insanlar vardır Serhat gibi. Hayat nereye götürürse götürsün onların yeri değişmez. Serhat benim için öyle birisiydi.

Öğretmenimdi, akıl hocamdı, arkadaşımdı, sırdaşımdı, en çok da kardeşimdi. Dün abim aradı, 'Ailemizden birini kaybettik oğlum' dedi. 30 yıl yetmedi Serhat, yetmedi kardeşim. Hakkım varsa helal olsun. Sen de hakkını helal et. Hoşça kal. Toprağın bol, mekanın cennet olsun."

Serhat Kılıç Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı! "Çok yetenekli biriydi" 7

"ÇOK BAŞARILIYDI"

Kılıç'ın yüksek enerjisine, samimiyetine ve oyunculuğuna vurgu yapan Bennu Yıldırımlar da meslektaşının hem sahnede hem de özel hayatında çevresindekilere dokunan bir isim olduğunu dile getirdi.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ise Kılıç'ın ölüm haberini aldığı andan itibaren yaşadığı üzüntüyü anlattı. İşsever, oyuncuyla ilk kez Haldun Taner'de bir prova sırasında tanıştığını ve Kılıç'ın enerjisinin daha ilk karşılaşmada dikkatini çektiğini söyledi.

Kılıç'ın Afife Ödülü kazanmasının kendisini şaşırtmadığını belirten İşsever, "Çok gençti. Kendisiyle ilk kez Haldun Taner'de provada tanışmıştım. İçimden ne kadar saygılı, enerjik, iştahlı bir oyuncu demiştim. Afife'den ödül aldığında da hiç şaşırmadım çünkü çok başarılıydı" dedi.

Serhat Kılıç Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı! "Çok yetenekli biriydi" 8

SERHAT KILIÇ ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

SERHAT KILIÇ KARŞIYAKA MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ
Serhat Kılıç Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı! "Çok yetenekli biriydi" 9

Kılıç'ın cenazesi, İstanbul'daki törenin ardından Ankara'ya gönderildi ve Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Serhat Kılıç Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı! "Çok yetenekli biriydi" 10

"ÇOK ÜZGÜNÜM, HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Kılıç'ın cenazesinde konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok yetenekli, enerji dolu, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, kardeşimizdi. Bir de benim okulumdan, ben onun ağabeyiyim. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok üzgünüm, hepimiz çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Serhat Kılıç Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı! "Çok yetenekli biriydi" 11

Kılıç'ın cenazesine Tamer Karadağlı, Nejat Birecik, Cem Emüler, Eren Vurdem, Görkem Sevindik, ailesi, yakınları, rol arkadaşları, tiyatrocular ve diğer oyuncular katıldı.

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