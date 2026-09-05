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Altı Üstü İstanbul’da iki kardeşin kaderini değiştirecek karar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul, 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Naz ve Melek için zaman daralırken Emir'in öğreneceği büyük sır, iki kardeşin de kaderini değiştirecek.

Altı Üstü İstanbul’da iki kardeşin kaderini değiştirecek karar 1

Altı Üstü İstanbul, 13. bölümüyle 7 Eylül Pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan dizi, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Altı Üstü İstanbul’da iki kardeşin kaderini değiştirecek karar 2

13. BÖLÜM ÖZETİ

Naz'ın acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen Emir ve Fahriye yıkılır. Fahriye ve Soner, Naz'ı kurtarmak için Melek'e yıllardır sakladıkları gerçeği anlatmaya karar verir.

Altı Üstü İstanbul’da iki kardeşin kaderini değiştirecek karar 3

Ancak bu sırada Sezen'le yaşadıkları çatışma giderek büyür. Fahriye'den şüphelenen Emir ise kendisinden saklanan büyük bir sırrı öğrenir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Altı Üstü İstanbul’da iki kardeşin kaderini değiştirecek karar 4

Bahtiyar'ın ölümüyle ilgili gerçeği öğrenen Melek ise kendisini bekleyen tehlikeden habersizdir. Uzay, bir yandan Melek'i kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan kendisini köşeye sıkıştıran gizemli kişinin verdiği görevleri yerine getirmek zorunda kalır. Sezen ve Galip'in attığı adımlar ise Melek'i geri dönüşü olmayan bir tehlikenin içine sürükler.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DAN NEFES KESEN FRAGMAN
Altı Üstü İstanbul’da iki kardeşin kaderini değiştirecek karar 5

Sado'yu babasının gölgesinden kurtarmaya çalışan Alina, bu kez karşısına çıkacak engelin sandığından çok daha büyük olduğunu fark eder.

Altı Üstü İstanbul’da iki kardeşin kaderini değiştirecek karar 6

Naz ve Melek için zaman daralırken Emir, Uzay ve Hasan, Rami'nin de desteğiyle harekete geçer. Melek'in zorla operasyona alındığını gören Naz'ın vereceği karar, iki kardeşin de kaderini belirleyecektir.

Altı Üstü İstanbul’da iki kardeşin kaderini değiştirecek karar 7

Oyuncular: Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet) ve Sacide Taşaner (Pamuk).

Altı Üstü İstanbul’da iki kardeşin kaderini değiştirecek karar 8

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle 7 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de ATV'de!

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