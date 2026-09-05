Altı Üstü İstanbul’da iki kardeşin kaderini değiştirecek karar

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul, 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Naz ve Melek için zaman daralırken Emir'in öğreneceği büyük sır, iki kardeşin de kaderini değiştirecek.

Altı Üstü İstanbul, 13. bölümüyle 7 Eylül Pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan dizi, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

13. BÖLÜM ÖZETİ Naz'ın acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen Emir ve Fahriye yıkılır. Fahriye ve Soner, Naz'ı kurtarmak için Melek'e yıllardır sakladıkları gerçeği anlatmaya karar verir.

Ancak bu sırada Sezen'le yaşadıkları çatışma giderek büyür. Fahriye'den şüphelenen Emir ise kendisinden saklanan büyük bir sırrı öğrenir. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahtiyar'ın ölümüyle ilgili gerçeği öğrenen Melek ise kendisini bekleyen tehlikeden habersizdir. Uzay, bir yandan Melek'i kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan kendisini köşeye sıkıştıran gizemli kişinin verdiği görevleri yerine getirmek zorunda kalır. Sezen ve Galip'in attığı adımlar ise Melek'i geri dönüşü olmayan bir tehlikenin içine sürükler. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DAN NEFES KESEN FRAGMAN