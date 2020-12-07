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Serenay Sarıkaya’nın yeni adresi belli oldu!
Cem Yılmaz'la ayrılmasının ardından İstanbul'u terk eden Serenay Sarıkaya'nın yeni adresi belli oldu. Tatillerini büyük kısmını Kaz Dağları'nda geçiren Sarıkaya, ileride buraya yerleşmek için ilk adımı attı. Gönlüne göre bir arsa bulup satın alan Sarıkaya, şimdilerde hayalindeki evin projesini çizdirmekle uğraşıyormuş. Her detayla bizzat ilgilenen güzel oyuncu, önümüzdeki yazı kendi evinde geçirmek istiyormuş.
Giriş Tarihi: 07.12.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 10:08
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