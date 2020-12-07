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Serenay Sarıkaya’nın yeni adresi belli oldu!

Cem Yılmaz'la ayrılmasının ardından İstanbul'u terk eden Serenay Sarıkaya'nın yeni adresi belli oldu. Tatillerini büyük kısmını Kaz Dağları'nda geçiren Sarıkaya, ileride buraya yerleşmek için ilk adımı attı. Gönlüne göre bir arsa bulup satın alan Sarıkaya, şimdilerde hayalindeki evin projesini çizdirmekle uğraşıyormuş. Her detayla bizzat ilgilenen güzel oyuncu, önümüzdeki yazı kendi evinde geçirmek istiyormuş.

Giriş Tarihi: 07.12.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 10:08
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Serenay Sarıkaya’nın yeni adresi belli oldu!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, ileride Kaz Dağları'na yerleşmek için ilk adımı attı ve Ayvacık'ın bir köyünden 1.5 dönümlük arsa satın aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Serenay Sarıkaya’nın yeni adresi belli oldu!

Hürriyet'in haberine göre; Alpler'den sonra oksijen oranı en yüksek bölge olan Kaz Dağları'nda her fırsatta tatil yapan Sarıkaya, şimdi burada ev sahibi olmak için kolları sıvadı.

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Serenay Sarıkaya’nın yeni adresi belli oldu!

İlk olarak rahmetli Tuncel Kurtiz'in yerleştiği Ayvacık, sonrasında birçok ünlü oyuncuyu buraya çekti. Serenay Sarıkaya'nın da menajeri olan Ayşe Barım'ın da buradan ev sahibi olmasıyla bölge, Halit Ergenç gibi birçok oyuncunun uğrak noktası oldu.

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Serenay Sarıkaya’nın yeni adresi belli oldu!

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra annesiyle birlikte soluğu Kaz Dağları'nda aldı.

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Serenay Sarıkaya’nın yeni adresi belli oldu!

Gönlüne göre bir arsa bulan Sarıkaya, şimdilerde hayalindeki evin projesini çizdirmekle uğraşıyormuş.